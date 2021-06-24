Oyunseverlere müjde, 2021 Steam yaz indirimleri bugün itibarıyla başladı! - Son Dakika

Yılın en büyük indirimlerini içeren 2021 Steam Yaz indirimleri saat 20.00 itibarı ile başladı. Steam her sene olduğu gibi bu sene de satın alımlar ile birlikte puan ve mağaza sistemini getiriyor. Kullanıcılar harcadıkları paralar ile kazanacakları puanı mağazada profil efektleri, arka plan görselleri gibi ögelere harcayabilir.

Bu seneyi yaptığı indirimler ve etkinlikler ile dolu dolu geçiren Steam, her sene olan indirimlerini de unutmadı. Çoğu oyuncu yaz mevsiminin gelmesi ile oyuncular yeni oyunlara ve maceralara yelken açabilecek. İndirimler henüz tam olarak belli olmasa da çoğu oyunda büyük indirimler bekleniyor. veri tabanında bulunan istatistiklere göre geçen yıllarda indirimler %90'a kadar ulaştı.

14 gün sürecek olan bu indirimler oyunseverlerin bekledikleri oyunları alabilmesi için büyük bir şans sağlıyor. %90'a kadar büyüyen bu devasa indirimler ise 9 Temmuz'da son bulacak.

Steam yaz indirimleri: 60 Lira Kampanyası

Steam Yaz İndirimleri kapsamında yapacağınız 60 TL ve üzeri değerindeki alışverişlerinizde 10 TL indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. İndirim, ödeme aşamasındayken sepetinizdeki tutardan düşecek. Yani ekstra bir şey yapmanız gerekmeyecek.