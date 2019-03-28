Oyunseverlerin İhtiyaçları, Ay Sonuna Özel Fırsatlarla Hepsiburada'da

Hepsiburada, 28-29 Mart tarihlerinde geçerli olan Hepsigamer'da Yüzde 20'ye Varan İndirim Kampanyası'na özel indirimleriyle oyunseverlerin bütçesini rahatlatıyor.

Hepsiburada, 28-29 Mart tarihlerinde geçerli olan Hepsigamer'da Yüzde 20'ye Varan İndirim Kampanyası'na özel indirimleriyle oyunseverlerin bütçesini rahatlatıyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2 gün süreyle, oyuncu monitöründen taşınabilir oyun bilgisayarına, oyuncu kulaklığından oyuncu mouse'una kadar 20'den fazla markanın yüzlerce ürünü bilgisayar kategorisinde 9 aya varan taksit ve uygun fiyat fırsatıyla oyunseverlerle buluşuyor.



Oyunseverler bellek ram, ekran kartı, anakart, kasa gibi bilgisayar parçalarını, kampanyanın "Bilgisayarını topla, oynamaya başla" sayfalarından seçerek kendi bilgisayarlarını sıfırdan oluşturabiliyor ya da mevcut bilgisayarlarının sürümlerini yükseltebiliyor.



Yüzde 20'ye varan indirim kampanyası için Hepsigamer sayfasını ziyaret eden oyun tutkunları, ünlü oyuncuların önerilerini de görebiliyor.



Bilgisayar oyunlarının efsane fenomenleri, Hepsiburada müşterilerine ürün önerilerinde bulunuyor. Fenomen oyuncular, ürün önerilerinin yanı sıra bir yayıncı yarışması olan Noobstar adaylarının dikkat etmesi gereken püf noktalarının da altını çiziyor ve yayıncılık için neler yapmaları gerektiğini paylaşıyor.

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