Son Dakika Haberleri: Oyunu Ağzıyla Attı (Serik)

Oyunu Ağzıyla Attı (Serik)

1 saat önce

Serik ilçesinde yıllar önce elektrik çarpması sonucu iki kolunu da dirsekten itibaren kaybeden Bülent Bodur (39), Tekeli İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Oyunu Ağzıyla Attı (Serik), System.String[]
Serik ilçesinde yıllar önce elektrik çarpması sonucu iki kolunu da dirsekten itibaren kaybeden Bülent Bodur (39), Tekeli İlkokulu'nda oyunu kullandı. Serik Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nün engelli kadrosunda çalışan Bülent Bodur, eşinin yardımıyla kabinde oyunun kullanarak, zarfı ağzıyla sandığa atarken, imzasını da ağzıyla attı. Aynı sandığa tekerlekli sandalyeyle gelen Fahri Çelik de oyunu kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:30 Kaynak: DHA

Tekeli, serik, Güncel
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