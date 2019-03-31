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Oyunu Ambulansta Kullandı

50 dakika önce

DİYARBAKIR/ Şırnak'ta evinden alınarak okula getirilen kısmi felçli astım hastası ambulansta oy kullandı.

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DİYARBAKIR/ Şırnak'ta evinden alınarak okula getirilen kısmi felçli astım hastası ambulansta oy kullandı.

Şırnak kent merkezde 38 bin 407 seçmenin 118 sandıkta oy kullanma işlemi sabah başladı.

İl Sağlık Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri görevlileri ise oy kullanmak isteyen yatağa bağımlı hastaları, evden alarak sandıklarının bulunduğu okula getirdi.

Gazi Paşa Mahallesi'nde evde bakım hizmeti alan 84 yaşındaki Cemil Durak da oy kullanması için ambulansla Gazi Paşa İlkokulu ve Ortaokulu'na getirildi. Kısmi felçli olan astım hastası Durak, ambulansta oyunu kullandı.

Evde Bakım Hizmetleri görevlisi Dr. Mehmet Şadoğlu, kentte evde bakım hizmeti alan 79 hasta olduğunu belirterek, "Bize başvuran hastalarımızı nakil araçlarımızla evden alıp, okullarında oy kullanıp, tekrar evlerine bırakıyoruz." diye konuştu.

Diyarbakır

Diyarbakır'da da yatağa bağımlı hasta ve engelliler, evlerine getirilen sandıkta oy kullandı.

Yenişehir İlçe Seçim Kurulu seyyar sandık görevlileri, yatağa bağımlı hasta ve engellilerin, kimlik kontrolünün ardından oy kullanmasını sağladı.

Oyunu kullanan Nazan İnceoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamadan memnun olduğunu, seçimin ülkeye hayırlı olmasını dilediğini söyledi.

Hastanın eşi Adnan İnceoğlu ise uygulamanın çok güzel olduğunu, bu şekilde halkın vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade etti.

Evinde oyunu kullanan hasta Pakize Emen de sandığın ayağına getirilmesinden mutlu olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:32 Kaynak: AA

Gazi Paşa Mahallesi, Diyarbakır, Şırnak, Güncel
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