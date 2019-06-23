Oyunu kullanan denize akın etti
19 dakika önce
Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra denize akın ettiBirçok ilçesinden oylarını kullandıktan sonra Silivri'ye gelen vatandaşlar, plajlarda yoğunluk oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:33 Kaynak: AA
Yenilenen İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra denize akın etti
Birçok ilçesinden oylarını kullandıktan sonra Silivri
'ye gelen vatandaşlar, plajlarda yoğunluk oluşturdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaran ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları sık sık uyardı.
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