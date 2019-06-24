Oyunu kullanan soluğu Bodrum'da aldı
18 dakika önce
İstanbul seçimlerinin ardından vatandaşlar, soluğu Bodrum'da aldı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:38 Kaynak: İHA
seçimlerinin ardından vatandaşlar, soluğu Bodrum
'da aldı. Bodrum'dan İstanbul'a oy kullanmaya giden vatandaşlar sabah saatlerinde ilçeye döndü.
İstanbul'dan Bodrum'a tatile gelen vatandaşlar seçim günü İstanbul'un yolunu tutmuştu. Oy kullanan tatilciler tekrar ilçeye dönerek tatillerine kaldıkları yerden devam ettiler. 1 günlük boşluğun oluştuğu Bodrum sahilleri tekrar doldu taştı.
Oy kullanmaya giden vatandaşlar, "Oyumuzu kullanıp vatandaşlık görevimizi yerine getirdikten sonra Bodrum'a geri döndük" ifadelerini kullandı. - MUĞLA
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