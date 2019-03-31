Son Dakika Haberleri: Oyunu Kullandıktan Sonra Duygulanıp, Ağladı

Oyunu Kullandıktan Sonra Duygulanıp, Ağladı

1 saat önce

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki Atakent Erdoğan Kibarer Ortaokulu'na yerel seçimlerde oy kullanmak üzere gelen yaşlılar, çocuklarının da yardımıyla koltuk değnekleri ve tekerlekli sandalyelerle oylarını kullandı.

Oyunu Kullandıktan Sonra Duygulanıp, Ağladı, System.String[]
İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki Atakent Erdoğan Kibarer Ortaokulu'na yerel seçimlerde oy kullanmak üzere gelen yaşlılar, çocuklarının da yardımıyla koltuk değnekleri ve tekerlekli sandalyelerle oylarını kullandı. Oyunu kullanan emekli öğretmen Özge Uğur (80), duygulanıp, ağladı.

Karşıyaka ilçesindeki Atakent Erdoğan Kibarer Ortaokulu'na yerel seçimlerde oy kullanmak üzere gelen 70-90 yaş aralığındaki birçok vatandaş, çocukları ve sandık görevlilerinin yardımıyla içine oy pusulalarını koydukları zarfları sandıklara attı. Koltuk değnekleri ve bastonlar ile yürüyen, tekerlekli sandalye kullanan yaşlı seçmenler ulaşım zorluğu da yaşasalar vatandanşılk görevlerini yerine getirdi. Atakent Erdoğan Kibarer Ortaokulu'na heyecanla oy kullanmaya gelen emekli öğretmen Özge Uğur, "Günleri saya saya bir hal oldum, 'Bugün oy vereceğim, yarın oy vereceğim' diye diye. Kızım ve damadım beni oy kullanmaya getirdiler. Kaçıncı defa oy kullanıyorum diye hesaplıyordum kafamdan, çıkamadım işin içinden. 30 senedir bu okulda oy kullanıyorum. Oy kullanırken çok duygulandım. Vatandaşlık görevi diye geldim buraya. 'Bu oyu vermemiz lazım' dedim. Sabah kalktığımda belim ağrıyordu, 'Boşver bu sene de gitmeyeyim, o kadar yolu çekmeyeyim' dedim kendime ama yine de dayanamadım. Vazife vazifedir" diye konuştu. Özge Uğur oyunu kullandıktan sonra duygulanıp ağladı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:36 Kaynak: DHA

Karşıyaka, Atakent, Güncel
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