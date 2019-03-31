Oyunu Sağlık Ekiplerinin Yardımıyla Kullandı
1 saat önce
İZMİR'in Buca İlçesi, Yıldız Mahallesi'nde yaşayan ve ayağının kırık olması nedeniyle evden çıkamayan Özge Akdağ (29), oy kullanacağı okula sağlık ekiplerinin yardımıyla götürüldü.
İZMİR'in Buca
İlçesi, Yıldız Mahallesi
'nde yaşayan ve ayağının kırık olması nedeniyle evden çıkamayan Özge Akdağ
(29), oy kullanacağı okula sağlık ekiplerinin yardımıyla götürüldü.
Sağlık sorunları nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar Sağlık Bakanlığı
ile İl Sağlık Müdürlüğü
'nün oluşturduğu çağrı merkezine başvurdu. Vatandaşlar için ambulanslar ve sağlık ekipleri görevlendirildi. Buca Yıldız Mahallesi'nde yaşayan ve ayağı kırık olduğu için evden çıkamayan Özge Akdağ da sağlık ekiplerinin evinde yapılan muayenenin ardından oy kullanacağı Ege
İhracatçılar Birliği Ortaokulu'na ambulansla götürüldü. Burada sandık görevlileri tarafından kaydı yapılan Akdağ oyunu kullandı. Ayağı kırıldığı için bir aydır evden çıkamadığını söyleyen Akdağ, "Oyumu kullanmak için devletimiz ambulans gönderdi. Mutluyum, teşekkür ediyorum" dedi.
- İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:56 Kaynak: DHA
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