Son Dakika Haberleri: Oyunu Seyyar Sandıkta Oy Kullandı

Oyunu Seyyar Sandıkta Oy Kullandı

1 saat önce

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 3 yıldır felçli olan Yüksel Dönmez (68), evine getirilen seyyar sandıkta oyunu kullandı.

Oyunu Seyyar Sandıkta Oy Kullandı, System.String[]
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 3 yıldır felçli olan Yüksel Dönmez (68), evine getirilen seyyar sandıkta oyunu kullandı.

Fatih Mahallesi 4925 Sokak'ta eşi ve kızıyla birlikte oturan felçli Yüksel Dönmez, seyyar sandık uygulamasından yararlandı. 5 yıl önce beyin tümörü nedeniyle göz damarları kuruyunca yüzde 100 görme yetisini yitiren, ayrıca şeker ve tansiyon hastalıklarıyla da mücadele eden 5 çocuk annesi felçli Yüksel Dönmez için bugün evine seyyar sandık getirildi. Yunusemre İlçe Seçim Kurulu seyyar sandık görevlileri, emniyet güçleri eşliğinde, Dönmez'in evine geldi. Oyunu kullanan Dönmez, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Daha önce zorluluklarla giderek oyumu kullanıyordum. Bu seyyar sandık uygulamasını çıkaranlardan Allah razı olsun. Gözlerim görmüyor. Kızımın yardımıyla oyumu kullandım. Vatandaşlık görevimi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:17 Kaynak: DHA

Yunusemre, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta Oyuncu Nebahat Çehre, Oy Kullanmak İçin Uzun Süre Kuyrukta Bekledi Fatma Girik Hasta Yatağından Kalkıp Sandık Başına Gitti Muğla'da Oyunu Kullanan Vatandaşlar Soluğu Sahilde Aldı Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti! Sandıklar Açılmaya Başlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 17:34:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oyunu Seyyar Sandıkta Oy Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]