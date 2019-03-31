Oyunu Seyyar Sandıkta Oy Kullandı
1 saat önce
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 3 yıldır felçli olan Yüksel Dönmez (68), evine getirilen seyyar sandıkta oyunu kullandı.
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 3 yıldır felçli olan Yüksel Dönmez (68), evine getirilen seyyar sandıkta oyunu kullandı.
Fatih Mahallesi 4925 Sokak'ta eşi ve kızıyla birlikte oturan felçli Yüksel Dönmez, seyyar sandık uygulamasından yararlandı. 5 yıl önce beyin tümörü nedeniyle göz damarları kuruyunca yüzde 100 görme yetisini yitiren, ayrıca şeker ve tansiyon hastalıklarıyla da mücadele eden 5 çocuk annesi felçli Yüksel Dönmez için bugün evine seyyar sandık getirildi. Yunusemre İlçe Seçim Kurulu seyyar sandık görevlileri, emniyet güçleri eşliğinde, Dönmez'in evine geldi. Oyunu kullanan Dönmez, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Daha önce zorluluklarla giderek oyumu kullanıyordum. Bu seyyar sandık uygulamasını çıkaranlardan Allah razı olsun. Gözlerim görmüyor. Kızımın yardımıyla oyumu kullandım. Vatandaşlık görevimi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi. - Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:17 Kaynak: DHA
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