Son Dakika Haberleri: Oyunu Yavru Köpeği "Bücür" ile Kullandı

Oyunu Yavru Köpeği "Bücür" ile Kullandı

1 saat önce

Elazığ'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanan sahibinin yanında getirdiği köpek yavrusu "Bücür" ilgi odağı oldu.

Oyunu Yavru Köpeği
Elazığ'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanan sahibinin yanında getirdiği köpek yavrusu "Bücür" ilgi odağı oldu.

Zeynep Çal, sokakta bulup sahiplendiği "Bücür" adlı köpeğiyle, oyunu kullanmak için Esra-Zafer-Eşref Yıldırım Ortaokulu'na geldi.

Köpek yavrusu, hem oy vermeye gelen vatandaşların hem de sandık kurulu üyelerinin ilgi odağı haline geldi.

Oy pusulasını ve tercih mührünü alarak köpeğiyle kabine giren Çal, oyunu kullandıktan sonra zarfı "Bücür" ile sandığa bıraktı.

Çal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1,5 aylık köpeğini çok sevdiğini, bir an olsun yanından ayırmadığını söyledi.

Hem evde bırakmaya gönlü el vermediği hem de hayvan haklarına dikkati çekmek için oy kullanmaya köpeğiyle geldiğini belirten Çal, "Kendisi gibi sokakta ve barınakta sahiplenmeyi bekleyen bir sürü can var. Sokak hayvanlarına hak ettikleri hayatı sunabilmek için çalışan belediyeler istiyoruz. Bu algıyı oluşturabilmek için köpeğimle geldim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:22 Kaynak: AA

Elazığ, Çal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Everton Forması Giyen Cenk Tosun: Quaresma'yı Özlüyorum Son Dakika! 32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi Türkiye Sandığa Gitti! Sonuçlar Yine En Hızlı ve Anlaşılır Biçimde Haberler.com'da İYİ Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Emre Kınay, Oyunu Kullandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 16:08:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oyunu Yavru Köpeği "Bücür" ile Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]