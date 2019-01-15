Son Dakika Haberleri: Oyunun Geliri Kodlama Otobüsü Projesine Harcanacak

Oyunun Geliri Kodlama Otobüsü Projesine Harcanacak

1 saat önce

Adana'da aşıklık geleneğini Cumhuriyet Dönemi'nde sürdüren Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Mahsuni Şerif, Ali Ekber Çiçek ve Nesimi Çimen'in hayatının anlatıldığı Murat Aslan'ın yazıp yönettiği "Bir Nefes Anadolu" oyunu seyirciyle buluştu.

Oyunun Geliri Kodlama Otobüsü Projesine Harcanacak, System.String[]
Adana'da aşıklık geleneğini Cumhuriyet Dönemi'nde sürdüren Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Mahsuni Şerif, Ali Ekber Çiçek ve Nesimi Çimen'in hayatının anlatıldığı Murat Aslan'ın yazıp yönettiği "Bir Nefes Anadolu" oyunu seyirciyle buluştu.

Oyunda bağlama sanatçısı Özgür Peker, perküsyon sanatçısı Bülent Geliç ve oyuncu Murat Aslan izleyenlere keyifli saatler yaşattı.

Güney Rotary Kulübü Başkanı Ebru Songül Yalçın, oyun sonunda sanatçılara teşekkür plaketi takdim etti.

Oyunun geliri ile Büyükşehir Belediyesinin de katkılarıyla çocuklar için Gezici Kodlama Otobüsü projelerini gerçekleştireceklerini söyleyen Yalçın, katkılarından dolayı projede emeği geçen herkese ve seyircilere teşekkür etti. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:55 Kaynak: İHA

Nesimi Çimen, Adana, Murat Aslan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaza Yapan Sürücü, Kanala Düşen Aracın Üzerinde Çaresizce Bekleyen Arkadaşını Bırakıp Kaçtı Gribin Düşmanı Kelle Paçanın Fiyatı Cep Yakıyor

Talihsiz Koca, Baldızına Sarılıp Ağladı: Karımın Ne İşi Var Burada? Adana'da Tarım Arazileri Baraj Suyu Altında
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 13:44:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oyunun Geliri Kodlama Otobüsü Projesine Harcanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]