Oyunun Geliri Kodlama Otobüsü Projesine Harcanacak
1 saat önce
Adana'da aşıklık geleneğini Cumhuriyet Dönemi'nde sürdüren Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Mahsuni Şerif, Ali Ekber Çiçek ve Nesimi Çimen'in hayatının anlatıldığı Murat Aslan'ın yazıp yönettiği "Bir Nefes Anadolu" oyunu seyirciyle buluştu.
Adana
'da aşıklık geleneğini Cumhuriyet Dönemi'nde sürdüren Aşık Veysel
, Neşet Ertaş
, Mahsuni Şerif
, Ali Ekber Çiçek
ve Nesimi Çimen
'in hayatının anlatıldığı Murat Aslan
'ın yazıp yönettiği "Bir Nefes Anadolu" oyunu seyirciyle buluştu.
Oyunda bağlama sanatçısı Özgür Peker, perküsyon sanatçısı Bülent Geliç ve oyuncu Murat Aslan izleyenlere keyifli saatler yaşattı. Güney
Rotary Kulübü Başkanı Ebru Songül Yalçın, oyun sonunda sanatçılara teşekkür plaketi takdim etti.
Oyunun geliri ile Büyükşehir Belediyesinin de katkılarıyla çocuklar için Gezici Kodlama Otobüsü projelerini gerçekleştireceklerini söyleyen Yalçın, katkılarından dolayı projede emeği geçen herkese ve seyircilere teşekkür etti. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:55 Kaynak: İHA
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