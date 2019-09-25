Oyunun sonu!

"Afili Aşk"ın yeni bölümünde Ayşe ve Kerem, evlilik oyununu bitirmeye karar veriyor. Ceyda artık şirkettedir ve belli ki daha tehlikeli olacaktır. Bu durum karşısında Kerem şirketin gidişatı adına sessizliğini korurken, Ayşe üst üste yaşanan olaylardan dolayı kendini köşeye sıkışmış hisseder. Muhsin'in olanları hatırlama ihtimalinin yanında bir de Ceyda ile daha fazla başa çıkamayacağını düşünen Ayşe, Kerem ile konuşur. Yol ayrımı için ilk adım atılır. Kerem ve Ayşe anlaşmalı evliliklerini bitirme kararı alır. Öte yandan Ayşe'ye menajerinden gelen büyük iş teklifi hayatını bambaşka bir noktaya taşıyacaktır. 20.00 KANAL D