Öz Ağaç-İş Sendikası 11 bin 387 üyesi adına fidan bağışlayacak - Son Dakika

Öz Ağaç-İş Sendikası, yanan ormanlarda kaybedilen alanları geri kazanmak için üyeleri adına birer fidan bağışında bulunacak.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Hak-İş Konfederasyonuna bağlı ağaç, kağıt ve mobilya işkollarında örgütlü Öz Ağaç-İş Sendikası, yanan ormanlarda kaybedilen alanları geri kazanmak için 11 bin 387 üyesi adına birer fidan bağışlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, "Ülkemizin birçok yerinde yanan ormanlarımızla beraber ciğerlerimiz de yandı. Biz de Öz Ağaç-İş Sendikası olarak kaybedilen yeşil alanları geri kazanmak için her bir üyemiz adına fidan bağışlama kararı aldık. Bu vesileyle canı pahasına yangınla mücadele eden emekçilere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.