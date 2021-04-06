Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Dolu, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Dolu, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:

"Vatanımızın ve milletimizin kurtuluş mücadelesi sürecinde kurulan ve bir asırdır doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışı ile hem ülkemiz de hem de dünyada olup bitenlerden bizi anında haberdar eden devletimizin güzide kuruluşu Anadolu Ajansı 101 yaşında.

Geçmişten günümüze haberimiz olsun diye gece gündüz demeden emeklerini esirgemeyen tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür eder, Anadolu Ajansımızın 101. kuruluş yılını kutlarım."