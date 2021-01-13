Öz Ağaç-İş Sendikası hizmet sektörü çalışanlarının aşılamada öncelikli olmasını istedi - Son Dakika

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) virüsüne karşı aşılamada hizmet sektörü çalışanlarının ilk sıralarda yer almasını talep etti.

Dolu, yazılı açıklamasında, Çin menşeli Kovid-19 aşısının belirlenen öncelik sırasına göre yapılmaya başlanacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

"İlk etapta 3 milyon doz aşı ülkemize geldi. Bu aşılar 1,5 milyon kişi üzerinde uygulanacak. Aşılamada, öncelik tabii ki koronavirüs mücadelesini başarıyla yürüten sağlık çalışanları ve yüksek risk grubundakiler olmalı. Bu aşamada işçi temsilcisi olarak bizlerin de bazı talepleri var. Bulaş ve yayılma riskini kontrol altına alarak hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak ve ekonomik olumsuzlukları da düşünerek normalleşme sürecine bir an önce geri dönmek bu aşamada önemli. Bunun için de mağaza, restoran, kafe, market, kuaför gibi hizmet ve üretim sektöründe çalışanlar ile taksi, dolmuş, otobüs, servis gibi toplu taşıma araç şoförlerinin aşılanmada öncelikli grup olarak belirlenmesi gerekli."

Dolu, üyelerini ve tüm çalışanları aşı olmaya teşvik için Çin'den gelen koronavirüs aşısının Faz-3 çalışmasına gönüllü olarak katıldığını belirterek, "İki doz aşı ile birlikte antikor testimizi yaptırdık ve virüse karşı bağışıklık kazandık. Ağaç, mobilya ve kağıt üretim sektörü çalışanlarını temsilen aşılanma sürecini tam destekliyoruz." ifadelerini kullandı.