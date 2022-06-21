Öz Ağaç-İş Sendikasından "asgari ücret, en az yüzde 50 artırılsın" talebi - Son Dakika
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Öz Ağaç-İş Sendikasından "asgari ücret, en az yüzde 50 artırılsın" talebi

21.06.2022 16:52
Öz Ağaç-İş Sendikasından "asgari ücret, en az yüzde 50 artırılsın" talebi

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, asgari ücretin temmuzda en az yüzde 50 oranında artırılması talebinde bulundu.

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, asgari ücretin temmuzda en az yüzde 50 oranında artırılması talebinde bulundu.

Dolu, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut ekonomik ortamın sabit gelirlerin alım gücünü düşürdüğünü savunarak, memurlar, emekliler gibi asgari ücretlilere de ara zam yapılması gerektiğini vurguladı.

Halen 4 bin 253 lira olan asgari ücretin, yüksek enflasyon nedeniyle yılın geride kalan aylarında eridiğini ileri süren Dolu, şöyle devam etti:

"Sendika olarak, geçen yıl aralık ayındaki asgari ücret zam görüşmeleri öncesinde ekonomik durumun farkındaydık ve çalışanlara yapılacak zammın en az yüzde 75 olmak kaydıyla kademeli olarak her üç aylık periyoda en az TÜFE oranında ve refah payı da eklenerek güncellenmesini talep etmiştik. Şu an geldiğimiz noktada, talebimizdeki haklılığımız ortadadır. Bu aşamada yapılması gereken, asgari ücretin temmuz ayında en az yüzde 50 oranında artırılmasıdır. Devletimiz de SGK, vergi gibi işverenden aldığı primlerden en az yüzde 10 kesinti yaparak, asgari ücret zammına destek sağlamalıdır. Bunun yanında, asgari ücret, her üç ayda TÜFE oranında güncellenmelidir."

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Kaynak: AA

Asgari Ücret, Sendika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öz Ağaç-İş Sendikasından 'asgari ücret, en az yüzde 50 artırılsın' talebi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Öz Ağaç-İş Sendikasından "asgari ücret, en az yüzde 50 artırılsın" talebi - Son Dakika
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