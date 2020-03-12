Öz babasına kurşun yağdırarak öldürdü - Son Dakika
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Öz babasına kurşun yağdırarak öldürdü

6 saat önce

Adıyaman'da, genç bir kız tartıştığı öz babasına silahla kurşun yağdırarak öldürdü.

Öz babasına kurşun yağdırarak öldürdü, System.String[]

Adıyaman'da, genç bir kız tartıştığı öz babasına silahla kurşun yağdırarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi 2146 Sokak içerisinde bulunan 4 katlı bir binanın 2. katında ikamet eden D. Buğdaycı (19), isimli genç kız, gece geç saatlerde bilinmeyen nedenden dolayı öz babası olan Yusuf Buğdaycı (44) ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada genç kız, yanında bulundurduğu tabancayı defalarca ateşleyerek babasını vurdu. Kızının ateşlediği tabancadan çıkan mermilerin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu Yusuf Buğdaycı olay yerinde hayatını kaybetti. Meydana gelen feci olayla birlikte silah seslerini duyan komşular Buğdaycı Ailesinin evine koşarak acı manzarayla karşılaştı. Babasını silahla vurarak öldüren D. Buğdaycı, iddiaya göre bir arkadaşını arayarak, olayı anlattı. Telefondan olayı öğrenen D.Buğdaycı'nın arkadaşı da olay yerine geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alarak babasını öldüren D. Buğdaycı ile olay sonrası eve çağırdığı ismi öğrenilemeyen kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan D. Buğdaycı ile arkadaşı sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken olay yeri inceleme polis ekipleri ile Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından kızı tarafından öldürülen Yusuf Buğdaycı'nın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(Cihan Kizir/İHA)

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:00 Kaynak: İHA
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