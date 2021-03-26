Öz babasını boğazını keserek öldürdü - Son Dakika

Öz babasını boğazını keserek öldürdü
26.03.2021 13:48
Sivas'ın Zara ilçesinde, bir kişi tartıştığı babasını boğazını keserek öldürdü.
Sivas'ın Zara ilçesinde, bir kişi tartıştığı babasını boğazını keserek öldürdü.
Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gece Zara ilçesine bağlı Ekinli köyünde meydana geldi. B.A. (33), babası Şaban A. ile tartıştı. Tartıma sırasında B.A., elindeki bıçağı babasının boğazına sapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk tespitinde Şaban A.'nın öldüğü anlaşıldı. Jandarma ekipleri ise B.A.'ı gözaltına aldı. Şaban A.'nın cansız bedeni, otopsi için ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Son Dakika Bahçedeki eşini domuz zannedip öldüren koca: Islık çaldım, tepki gelmeyince ateş ettim Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı Oyuncu Nur Fettahoğlu, 8 yıldır evli olduğu Levent Veziroğlu ile 2. kez boşandı Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir Kiriş otu toplamak için dağa giden adam ölü bulundu Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü