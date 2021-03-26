Öz babasını boğazını keserek öldürdü - Son Dakika

Öz babasını boğazını keserek öldürdü
26.03.2021 15:24
Öz babasını boğazını keserek öldürdü Sivas'ın Zara ilçesinde, bir kişi tartıştığı babasını boğazını keserek öldürdü.
Öz babasını boğazını keserek öldürdü
SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde, bir kişi tartıştığı babasını boğazını keserek öldürdü.
Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gece Zara ilçesine bağlı Ekinli köyünde meydana geldi. B.A. (33), babası Şaban A. ile tartıştı. Tartıma sırasında B.A., elindeki bıçağı babasının boğazına sapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk tespitinde Şaban A.'nın öldüğü anlaşıldı. Jandarma ekipleri ise B.A.'ı gözaltına aldı. Şaban A.'nın cansız bedeni, otopsi için ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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