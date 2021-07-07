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Öz babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı - Son Dakika

Öz babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı

07.07.2021 08:40

Öz babası tarafından cinsel istismara uğradığını açıklayan ünlü oyuncu Melisa Döngel'in olayla ilgili detayları ortaya çıktı. Döngel, tacizi annesine anlattığını ancak annesinin kendisine inanmadığını söyleyerek, "Polise gitme babanı alırlar sonra bırakırlar olan sana olur, seni öldürür' diyordu. Annem ve babam gözümün önünde evcilik oynamaya devam etti" dedi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 2 çocuğun uğradığı istismarın ardından ünlü isimler de yaşadıkları istismar olaylarını anlatarak, birbirlerine destek oldu. Hafsanur Sancaktutan ve Seray Kaya'nın ardından oyuncu Melisa Döngel, babasının cinsel istismarına uğradığını açıkladı.

"POLİSE GİTME, BABANI ALIRLAR SONRA BIRAKIRLAR"

Döngel'in cinsel istismar olayıyla ilgili açılan davanın detayları da ortaya çıktı. Döngel, istismar olayını annesine anlattığını ancak inandıramadığını belirterek, "Polise gitme babanı alırlar sonra bırakırlar olan sana olur, seni öldürür' diyordu. Annem ve babam gözümün önünde evcilik oynamaya devam etti" dedi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre İstanbul'da bir ağır ceza mahkemesinde baba A.D. yargılandı. Dava 2017 yılında karara bağlandı. İstinaf mahkemesi cezayı onarken dosya şu an Yargıtay'da bulunuyor.

Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söylemedim, bana inanmadı

"AJANSA BAŞLADIKTAN SONRA DAVRANIŞLARI DEĞİŞTİ"

Döngel babası hakkında şikayetini 4 yıl önce yapmıştı ama maruz kaldığı cinsel istismar yıllar öncesine dayanıyordu. Döngel'in şikayeti üzerine babası A.D. gözaltına alındı. Kızının film ajansında oyuncu olarak çalışmak istediğini söyleyen A.D., "Gitmesini istemedim. Ajansa başladıktan sonra davranışlarında değişiklikler oldu. Neden hakkımda böyle bir suçlamada bulunduğuna anlam veremiyorum. Ben kızımı seven bir babayım. Komşularım nasıl biri olduğumu bilir, istenirse sorulabilir" diyerek hakkındaki cinsel istismar suçlamasını reddetti. Tutuklanan A.D. hakkında "zincirleme olarak üst soyun çocuğa cinsel istismarı" suçundan dava açıldı.

"GÖRMEDİĞİMDEN İNANMADIM"

Mahkemede de kendisini benzer şekilde savunan A.D.'nin ardından skandal bir ifade anne N.D.'den geldi. Eşiyle 19 yıldır evli olduğunu söyleyen Ukrayna vatandaşı anne N.D., "Kızım 2 yıl önce bana babasının kendisine tacizde bulunduğunu söyledi ama görmediğimden inanmadım. Bir sabah kızımın yanında gördüm, ne yaptığını sorduğumda 'Para veriyordum' dedi. Eğer eşim yaptıysa ben de şikayetçiyim" dedi. O dönem 17 yaşında olan Döngel, yaşadığı korkunç olayı sayfalar dolusu ifadesinde anlattı. Babasının şiddet de uyguladığını söyleyen Döngel, "Evde hep kavga gürültü olur. En basitinden bir suyun yeri değişse gelip tekme tokat döverdi bizi. Bir keresinde sırf arkadaşımla parka gittim diye kolumu kırdı. Korkumdan hastanedeyken merdivende düştüğümü söyledim" dedi.

Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söylemedim, bana inanmadı

"EVDE DURMAMAK İÇİN SÜREKLİ ÇALIŞIYORDUM"

Kendisinde derin izler bırakan, maruz kaldığı cinsel istismarı annesine anlattığını söyleyen oyuncu, "Polise gitme babanı alırlar sonra bırakırlar olan sana olur, seni öldürür' diyordu. Annem ve babam gözümün önünde evcilik oynamaya devam etti" diye konuştu. Kendisinin babası için para kaynağı olduğunu ve oyunculuk yaptığını anlatan Döngel, "Evde durmamak için sürekli çalışıyordum. Maruz kaldığım istismarı sadece anneme değil arkadaşlarıma da anlattım. İlk cinsel tacizime de Lise 1'de maruz kaldım" dedi.

"DEFALARCA KENDİMİ ÖLDÜRMEYE KALKTIM"

"Babam sürekli oyunculuğumu bitirmekle, okuldan almakla tehdit ettiği için bir şey diyemiyordum" diyerek yaşadığı büyük korkuyu ifade etmeye çalışan Döngel, "Kendimi öldürmeye bile kalktım. Kaç kere hastaneye kaldırıldım hatırlamıyorum. Sonra pişman oldum 'Neden kendime bunu yaptım' dedim. Ama engel olamıyordum" dedi.

Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söylemedim, bana inanmadı

"ŞİMDİ NASIL EVLENECEĞİM"

Annesinin sözleri yüzünden de şikayet etmeye çekindiğini aktaran Döngel yürekleri sızlatan sözlerle yaşadıklarını ifade etmeye çalıştı: "Artık tahammül edecek sabrım kalmadı. Ben artık dik durmaktan sıkıldım. Bir şey olmamış gibi yaşamaktan çok yoruldum. Çok bunaldım. Kendimi 30 yaşında gibi hissediyorum. Çocukluğumu yaşayamadım hiç. Arkadaşlarım parkta oynarken ben, 'Bu adamdan nasıl kurtulurum' diyordum. Hep gitmek istedim, kardeşimi düşündüm. Bu saatten sonra nasıl anne olacağım? Nasıl evleneceğim? Bir gün kızım olursa babasıyla nasıl evde bırakırım?"

Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söylemedim, bana inanmadı

AKRABALARI, DÖNGEL'İ SUÇLADI

Davada bir de tanıklar dinlendi. A.D.'nin akrabaları "yalan" söylüyor diye mağdur kızı suçlasa da dosyaya Döngel'in majör depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu yaşadığına dair, yaşadığı dehşeti gözler önüne seren rapor da geldi. Raporda bu durumun cinsel istismar eylemleri ile oluşabilecek nitelikte olduğu kaydedildi. Tüm delillerin ardından ardından mahkeme, sanığın ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve itibar edilmediğini söyledi. Melisa Döngel'in tüm aşamalarda olayı birbirine uygunluk arz edecek şekilde ısrarlı ve samimi anlattığını kaydederek A.D.'nin 15 yıl hapsine hükmetti.

Öz babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı
Öz babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı
Öz babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı
Öz babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı

Melisa Döngel, Seray Kaya, Yargıtay, Antalya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Öz babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (3)
  • Çağlar Yasuk: Bugüne kadar neden sustun şimdimi aklına geldi şov yapma şov yapma farketmez anladık seni diye bi şarkı verdi Cevap Yaz 7 25 Yayından Kaldır
  • Hasan Tokatlı: susmamış işte 2017 de görülmüş davası ben mi yanlış okudum siz mi ???? 3 0 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Öz babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı - Son Dakika
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