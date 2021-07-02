Öz: "Bağımsızlık ateşi Erzurum'da harlandı" - Son Dakika

Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum'a gelişinin 102. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Erzurum, Milli Mücadelenin start noktasıdır" dedi.

Milli mücadele meşalesinin Erzurum'da tutuşturulduğunu belirten Başkan Öz, yakılan bu meşalenin Erzurum ve Sivas Kongreleri ile devam ettiğine dikkat çekerek, "Ordu Müfettişi olarak geldiği Erzurum'da gördüğü yüksek ruh karşısında 'Bu milletle neler yapılmaz ki!' diyen Mustafa Kemal Paşa, yine burada tüm rütbelerinden feragat ederek milletiyle bütünleşmiş ve kurtuluşa koşmuştur" dedi.

Öz: Şehit ve Gazilerimizin Aziz Hatıralarını Ebediyen Yaşatacağız

Erzurum'un yüksek bir ruh ile tarihin yazıldığı her an devletini omuzlayarak ayağa kalktığının altını çizen Başkan Öz, "Dadaşların içtenliği, mertliği, bağımsızlık ve hürriyet aşkını daha ilk anda fark eden Mustafa Kemal Paşa, kendisindeki azim ve gücü artıran bu yüksek ruhla gittiği Erzurum Kongresi'nde vatanın bölünmez bütünlüğünü tüm dünyaya haykırmış, devamındaki Sivas Kongresi ile de bağımsızlık ateşini harlamıştır." ifadelerini kullandı.

Erzurum'un Türk Tarihi açısından daima önemli bir yerleşim yeri olduğunun altını çizen Başkan Öz, "Milli Mücadele'nin teşkilatlanması aşamasında Erzurum, en hareketli ve en heyecanlı günlerini yaşamıştır. Vatan toprağının Mondros Mütarekesi ile birlikte çeşitli bahanelerle işgallere maruz kaldığı bir sırada bağımsızlık fikrinin ilk haykırışı burada gerçekleşmiş, Türk'ün haklı feryadı bütün dünyaya buradan yükselmiştir. Erzurum'un bu kutlu yoldaki en eşsiz rolü de kuşkusuz, Türk'ün varlığına son vermek isteyen dahili ve harici düşmanlara karşı mücadele bayrağını açan Mustafa Kemal Paşa'ya hayatının en zor günlerinde kucak açması olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle Milli Mücadele uğruna can vermiş tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anarken hatıralarını ebediyen yaşatacağımızı ifade etmek istiyorum" diye konuştu. - ERZURUM