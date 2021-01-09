Öz: Basının çabaları takdire şayandır - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, pandemi sürecinde halkın haber almasını sağlamak için çabalayan tüm gazetecileri selamladığını söyledi.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gazetecilerin çok yorucu bir mesleği icra ettiklerini belirten Mehmet Emin Öz, "Demokrasinin olmazsa olmaz sac ayaklarından biri olan basın çalışanları, gerek kamuoyunun haberi doğru ve kaynağından almasında, gerek sistemin çalışmasında, gerek halkın sorunlarının anlatılmasında önemli bir görevi üstleniyorlar. Mesai mefhumu gözetmeden haber peşinde koşan, yeri geldiğinde canlarını tehlikeye atan bu arkadaşlarımızın çabasını takdir ediyoruz" dedi.

Gazeteci Doğru Haberin Savaşçısıdır

2020 yılının pandemi mücadelesiyle geçtiğini hatırlatan Başkan Öz, "Her meslek grubunda olduğu gibi basın sektörü de oldukça zor bir sınav veriyor. Algı operasyonlarının oyuncağı olmadan doğru haber için savaş verenler bu mesleği hakkıyla icra edenlerdir. Demokrasinin temel değerlerinden biri olan basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti, halkın objektif ve tarafsızca bilgi almasında büyük önem arz etmektedir. Fakat bu ülkenin birliğine ve bekasına zarar verecek, terörün ekmeğine yağ sürecek kalemlerin oynatılması anlamına asla gelemez. Milletimizin haber alma hakkı adına fedakarlıkla gecesini gündüzüne katıp, demokrasinin ve devletinin yanında saf tutarak mesleğini icra eden basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim." diye konuştu. - ERZURUM