Öz: Basının çabaları takdire şayandır - Son Dakika

Öz: Basının çabaları takdire şayandır

09.01.2021 16:05
Öz: Basının çabaları takdire şayandır, System.String[]

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, pandemi sürecinde halkın haber almasını sağlamak için çabalayan tüm gazetecileri selamladığını söyledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, pandemi sürecinde halkın haber almasını sağlamak için çabalayan tüm gazetecileri selamladığını söyledi.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gazetecilerin çok yorucu bir mesleği icra ettiklerini belirten Mehmet Emin Öz, "Demokrasinin olmazsa olmaz sac ayaklarından biri olan basın çalışanları, gerek kamuoyunun haberi doğru ve kaynağından almasında, gerek sistemin çalışmasında, gerek halkın sorunlarının anlatılmasında önemli bir görevi üstleniyorlar. Mesai mefhumu gözetmeden haber peşinde koşan, yeri geldiğinde canlarını tehlikeye atan bu arkadaşlarımızın çabasını takdir ediyoruz" dedi.

Gazeteci Doğru Haberin Savaşçısıdır

2020 yılının pandemi mücadelesiyle geçtiğini hatırlatan Başkan Öz, "Her meslek grubunda olduğu gibi basın sektörü de oldukça zor bir sınav veriyor. Algı operasyonlarının oyuncağı olmadan doğru haber için savaş verenler bu mesleği hakkıyla icra edenlerdir. Demokrasinin temel değerlerinden biri olan basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti, halkın objektif ve tarafsızca bilgi almasında büyük önem arz etmektedir. Fakat bu ülkenin birliğine ve bekasına zarar verecek, terörün ekmeğine yağ sürecek kalemlerin oynatılması anlamına asla gelemez. Milletimizin haber alma hakkı adına fedakarlıkla gecesini gündüzüne katıp, demokrasinin ve devletinin yanında saf tutarak mesleğini icra eden basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim." diye konuştu. - ERZURUM

Öz: Basının çabaları takdire şayandır

Gazeteciler Günü, AK Parti, Erzurum, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öz: Basının çabaları takdire şayandır - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milli futbolcumuz Cenk Tosun, 357 gün sonra golle tanıştı Koluna çelik tel saplanan işçinin imdadına itfaiye yetişti Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı İçinden 'ay-yıldız' figürü çıkan kayısı ağacı incelemeye alındı Dövüp soydukları adamı otomobilin bagajından atarken polise yakalandılar Kendisine işkence eden cani eşini vuran Melek'in çocukları: Tüfeği bize de doğrulttu, sürekli öldürmekle tehdit ediyordu "Her zaman bunu hayal ettim" deyip genç kızın cansız bedeni ile ilişkiye girdi Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerini uyaran genç kız saldırıya uğradı
Oyuncu Meryem Uzerli, ikinci kez anne oldu Oyuncu Meryem Uzerli, ikinci kez anne oldu         
16:00
The Cabins programında şaşkına çeviren anlar! İki kadın yorgan altında öpüşürken görüntülendi The Cabins programında şaşkına çeviren anlar! İki kadın yorgan altında öpüşürken görüntülendi         
15:50
Savcıyı tehditten aranan eski gardiyan saklandığı mutfak dolabında yakalandı Savcıyı tehditten aranan eski gardiyan saklandığı mutfak dolabında yakalandı         
15:26
Kendisinden haber alınamayan vatandaş, doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Kendisinden haber alınamayan vatandaş, doğal gaz borusuna asılı halde bulundu         
15:22
Üniversiteli Aleyna'nın sır ölümü! Cansız bedeni yalnız yaşadığı aparttaki yatağında bulundu Üniversiteli Aleyna'nın sır ölümü! Cansız bedeni yalnız yaşadığı aparttaki yatağında bulundu         
14:29
İstanbul'da Halk Ekmek kuyruklarını bitirecek çözüm! Sokak sokak gezecek 40 araç kontak çevirdi İstanbul'da Halk Ekmek kuyruklarını bitirecek çözüm! Sokak sokak gezecek 40 araç kontak çevirdi         
14:00
Son Dakika! Endonezya'da iç hat seferi yapan yolcu uçağı denize düştü Son Dakika! Endonezya'da iç hat seferi yapan yolcu uçağı denize düştü         
13:50
Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı         
13:37
Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı         
12:08
Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı         
11:16
Benzin istasyonundaki pompacı fark etti! Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı Benzin istasyonundaki pompacı fark etti! Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı         
10:51
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
'Türk oyunu' dünyada 10 milyon kez indirilerek 170 ülkede ilk 3'e girdi 'Türk oyunu' dünyada 10 milyon kez indirilerek 170 ülkede ilk 3'e girdi         
10:35
Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu         
10:17
Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu         
10:13
Özdemir Erdoğan'dan rahmetli Zeki Müren'e sert sözler: Kötü bir rol modeldi, onu izleyen çocuklar travma yaşadı Özdemir Erdoğan'dan rahmetli Zeki Müren'e sert sözler: Kötü bir rol modeldi, onu izleyen çocuklar travma yaşadı         
09:47
Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 16:19:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Öz: Basının çabaları takdire şayandır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei