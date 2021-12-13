Üye Girişi
Öz bebeğine işkence yaptığı iddia edilen annenin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Öz bebeğine işkence yaptığı iddia edilen annenin yargılanmasına devam edildi

13.12.2021 11:29
Öz bebeğine işkence yaptığı iddia edilen annenin yargılanmasına devam edildi

Avcılar'da öz bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği, şırınga batırdığı ve darp ettiği iddia edilen annenin yargılanmasına devam edildi.

Avcılar'da öz bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği, şırınga batırdığı ve darp ettiği iddia edilen annenin yargılanmasına devam edildi. Anne Ezgi K. hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda "Akli dengesi tam" denildi.

Avcılar'da farklı zamanlarda 2 yaşındaki öz bebeğine iğne ile çamaşır suyu enjekte ettiği, şırınga batırdığı ve darp ettiği iddiasıyla yargılanan Ezgi K.'nın davasının görülmesine devam edildi. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ezgi K. SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada mahkeme başkanı sanık Ezgi K. hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda akli dengesinin tam olduğunun belirtildiğini söyledi.

Sanık avukatları Ezgi K.'nın polis merkezine gidip bebeğine işkence yaptığını ifade etmesine değinerek "Müvekkil sosyolojik ve psikolojik olarak cezaevini kendisine bir kaçış olarak görmüştür. Bu doğrultuda ifade vermiştir. Müvekkilimiz 3 yıldır tutuklu bulunmakta. Artık tutukluluk bir infaza dönüşmüş durumda. Tahliyesini istiyoruz" dedi.

Sanık Ezgi K. ise "3 yıldır işlemediğim bir suçtan tutukluyum" dedi.

Mahkeme heyeti ara kararında dosyanın cumhuriyet savcısına mütalaa için gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 20 Şubat 2019 tarihinde tutuklanan anne Ezgi K.'nın polis merkezinde verdiği ifadesi aktarılmıştı. İddianamede anne Ezgi K'nın çocuğu E.M.K.'ya bir türlü ısınamadığı için ölmesi amacıyla şırınga iğnesini ağzına batırıp kan gelmesini sağladığı ve bu nedenle hastaneye götürdüğü belirtilmişti. İddianamede anne Ezgi K.'nın çocuğunun burnuna, ağzına, kulağının iç kısmına ve göbek deliğine şırınga iğnesini birçok kez batırarak kan gelmesini sağladığı, vücudunun çeşitli yerlerini sıkarak morluklar oluşturduğu bu nedenle bebeğin hastanede 20 gün yatırıldıktan sonra teşhis konulamayarak başka bir hastaneye sevk edildiği anlatılmıştı. Anne Ezgi K.'nın bebeği hastanede tedavi gördüğü sırada koluna takılı damar yolu iğnesine sıvı sabun enjekte ettiği, durumu fark eden doktorun, baba Eray K.'yı uyardığı da iddianamede açıklanmıştı. Anne Ezgi K.'nın polis merkezine giderek suçunu itiraf ettiğinin anlatıldığı iddianamede sanık hakkında 'çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. - İSTANBUL

Öz bebeğine işkence yaptığı iddia edilen annenin yargılanmasına devam edildi
Öz bebeğine işkence yaptığı iddia edilen annenin yargılanmasına devam edildi
Öz bebeğine işkence yaptığı iddia edilen annenin yargılanmasına devam edildi

Adli Tıp Kurumu, Mahkeme, Avcılar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öz bebeğine işkence yaptığı iddia edilen annenin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çocuğuna çamaşır suyu şırınga eden annenin akıl sağlığı yerinde çıktı 11:24 Çocuğuna çamaşır suyu şırınga eden annenin akıl sağlığı yerinde çıktı
Kayıp olarak aranıyordu! Okul müdürünün cansız bedeni, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş olarak bulundu 11:17 Kayıp olarak aranıyordu! Okul müdürünün cansız bedeni, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş olarak bulundu 2001 model Tofaş'ı 11:03 2001 model Tofaş'ı "Türkiye'de nadir araçlardan" ifadesiyle 145 bin liradan satışa çıkardı Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti! 10:41 Kuzenlerin küfür tartışması kanlı bitti! Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı 09:40 Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu 08:56 MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar 08:12 HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar 08:05 İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar

Son Dakika Haberleri
11:28 58 yaşındaki Biricik Suden, direk dansı yaptığı fotoğraflpaylaştı
11:23 Çocuğuna çamaşır suyu şırınga eden annenin akıl sağlığı yerinde çıktı
11:21 Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı
11:17 Kayıp olarak aranıyordu! Okul müdürünün cansız bedeni, görev yaptığı okulun merdivenlerinde bilekleri kesilmiş olarak bulundu
11:15 Korkunç kazadan mucize kurtuluş! Herkes hem sevindi hem hayrete düştü
11:09 Herkes asgari ücrete odaklanmışken bir müjde de emeklilere geliyor!
11:08 Diyarbakır'da etkili olan sis göz gözü gördürmüyor! Uçak seferleri iptal edildi
11:07 PSV'nin yıldızı Eran Zahavi yine kabusu yaşadı! Hırsızlar hayatı resmen zehir ettiler
10:57 Yargı, Pazar akşamına damga vurdu! İşte son bölümde yaşananlar
10:46 "Eski sevgilim bile bu kadar hızlı değer kaybetmemişti!" Sosyal medyadan dolar tepkileri
58 yaşındaki Biricik Suden, direk dansı yaptığı fotoğraflpaylaştı 58 yaşındaki Biricik Suden, direk dansı yaptığı fotoğraflpaylaştı         
11:28
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Korkunç kazadan mucize kurtuluş! Herkes hem sevindi hem hayrete düştü Korkunç kazadan mucize kurtuluş! Herkes hem sevindi hem hayrete düştü         
11:16
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu         
08:18
Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem         
08:10
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı         
15:33
Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı         
14:52
Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 11:37:23. #1.12#
SON DAKİKA: Öz bebeğine işkence yaptığı iddia edilen annenin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement