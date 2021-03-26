Öz: "Berat, af ve mağfiret gecesidir" - Son Dakika

Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Şaban Ayının 14. gecesinde af ve mağfiret müjdesi olduğunu hatırlattı.

Arapça berae/beraet kelimesinden dilimize geçen Berat'ın "iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması" anlamına geldiğini belirten Başkan Öz, "Şaban'ın on beşinci gecesinde Müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Berat gecesinin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet edilmesi İslam aleminde adet halini almıştır. Hz. Peygamber Aleyhisselamın, "Allah Teala -rahmetiyle- Şaban'ın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" mealindeki hadis-i şerifiyle müjdelenen Berat Gecesi, mağfiret mükafatının bolca yağdığı gecelerdendir" dedi.

Berat Gecesi'nin, bir kısım alimlerin, kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan Mekke'deki Kabe istikametine çevrilmesinin hicretin ikinci yılında Berat gecesinde vuku bulduğunu kabul etmeleriyle ayrı bir önem kazandığına da dikkat çeken Başkan Öz mesajında, "Bütün bunlarla birlikte Berat Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim'in dünya semasına indirildiği de kabul edilmektedir. Böylesine önemli bir gece olan Berat Kandili'nin ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diler, birlik ve beraberlik için açılan ellerimizin rahmet ve bereket yağmurlarına vesile olmasını niyaz ederim" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM