Öz: "Bizi ayakta tutacak olan birlik ve beraberliktir" - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Filistin'de yaşananlara dikkat çekerek birlik olmanın önemine vurgu yaptı.

19 Mayıs tarihinin düşman çizmeleriyle çiğnenmiş yurdun kurtarılması için verilen Milli Mücadele'nin ilk adımı olduğunu belirten Öz, "Yüz yıl önce düşmana karşı birlik sağlanmasaydı zafer mümkün olmazdı." dedi.

"Üç maymunu oynuyorlar"

Kurulduğu günden beri dahili ve harici düşmanların sinsi planlarıyla mücadele eden Türkiye Cumhuriyeti'nin milli mücadelenin başlangıç yıldönümünde hala aynı döngüyü yaşadığına dikkat çeken Başkan Mehmet Emin Öz, "Bugün Filistin'de yaşananlar bir kere daha göstermiştir ki modern dünyanın derdi demokrasiyi ve insan haklarını savunmak değil, bu coğrafyadan Müslüman izini silmektir. Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarına 'siviller var' çığırtkanlığıyla karşı çıkmaya çalışan Avrupalı, Gazze'de çocuklar katledilirken üç maymunu oynamaktadır. İsrail devlet terörünün her türlü örneğini sergilerken sesini çıkarmayanların, demokrasi ve ihsan hakları adına konuşacakları tek kelime hakları yoktur. Bu vesileyle şu gerçeği bir kere daha nazara vermek gerekir: Birlik ve beraberliğimizi kaybettiğimiz ilk gün dahili ve harici düşmanların ensemizde nefeslerini yeniden duyacağımıza emin olarak her türlü tuzağa ve plana hazırlıklı olmalı ve bunlara karşı daima milli birlik ve milli beraberlik içinde hareket etmeliyiz." dedi.

"Şahlanışımız devam ediyor"

Dünyanın çok zorlu bir cendereden geçtiğinin altını çizen Başkan Öz, "Pandemi nedeniyle çok özel bir mücadele döneminden geçmekteyiz. Bir yanda Koronavirüs ile savaşırken bir yanda Filistin'de hunharca katledilen canların acısıyla kavruluyoruz. 19 Mayıs'la şahlanarak topraklarını temizleyen Türk milletinin AK Parti iktidarıyla hız kazanan yükselişi devam etmektedir. Bugün savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde yetmişlere taşıyan bir ülke olmanın gururunu yaşamaktayız. Aynı hızla çalışmaya devam ederek bölgemizde daha etkin bir güç haline gelmenin mücadelesini yine birlik ve beraberlik içinde sürdürmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle vatanın kurtuluşunu kanlarıyla süsleyen tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anarken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, yarınların bugünlerden daha güzel olmasını temenni ederim." dedi. - ERZURUM