Öz Büro İş Sendikası'ndan İKÇÜ işçileri için ek protokol talebi - Son Dakika

Hak-İş'e bağlı Öz Büro İş Sendikası Başkanı Baki Gülbaba, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde imzalanan toplu iş sözleşmesinin revize edilmediğini ve işçilerin hak kaybına uğradığını savundu.

Üniversite önünde toplanan grup adına açıklama yapan Gülbaba, aylardır üniversite yönetimiyle görüştüklerini ancak şu ana kadar bir sonuç alamadıklarını bildirdi.

Gülbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın direktifiyle ocak ayından itibaren bütün toplu sözleşmelerin yeniden düzenlendiğini, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde toplu iş sözleşmesinin revize edilmemiş olmasını kabul etmediklerini söyledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde çalışan işçilerin 4 ayda yaklaşık 6 bin lira kaybı olduğunu ve imzalanan toplu iş sözleşmesinin 37. maddesinin uygulanmadığını iddia eden Gülbaba, "37. madde diyor ki asgari ücret açıklandığında işçilerin yevmiyelerine yansıtılır. Asgari ücret 1 Ocak'ta arttı. Biz zammımızı 15 Ocak'ta aldık. O 15 Ocak'taki ücretimizin asgari ücrete çekilip ondan sonra dönem zammımızın yapılması gerekirken yapmadılar. Eğer toplu sözleşmemizin 37. maddesi uygulanmazsa, almamız gerektiği halde alamadığımız 6 bin lira ücret eksiğimiz yerine getirilmezse bu kez mahkemeye gideceğiz." ifadelerini kullandı.