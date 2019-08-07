Son Dakika Haberleri: Öz Büro İş Sendikası'ndan özlük hakları açıklaması
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Öz Büro İş Sendikası'ndan özlük hakları açıklaması

1 saat önce

Öz Büro İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Esra Gelişli, kamuda görevli üyelerinin işlerini özveriyle yapmalarına karşın, bazı haklardan mahrum bırakılmalarını üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.

Öz Büro İş Sendikası'ndan özlük hakları açıklaması, System.String[]
Öz Büro İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Esra Gelişli, kamuda görevli üyelerinin işlerini özveriyle yapmalarına karşın, bazı haklardan mahrum bırakılmalarını üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.
Gelişli, bazı sendika üyelerinin katılımıyla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi önünde yaptığı basın açıklamasında, üyelerinin kadroya geçmelerine rağmen halen bazı ekonomik haklardan yoksun bırakıldığını öne sürdü.
Yaşanan sorunlar sebebiyle üyelerinin işlerini sağlıklı bir şekilde yürütemediklerini vurgulayan Gelişli, şunları kaydetti:
"Kadroya geçtiğimiz tarihten bugüne 16 ay geçmiş olmasına rağmen kamu çerçeve protokolü halen imzalanmamıştır. Memurların ve diğer kamu çalışanlarının nakil ve tayin hakları olmasına rağmen üyelerimizin bu haktan yoksun olmaları aile bütünlüklerini ciddi şekilde bozmaktadır. Keyfi uygulamaları ile üyelerimiz üzerinde baskı ve mobbing uygulayan idarecilerin bulunduğu iş yerlerinde çalışmak üyelerimiz için dayanılmaz hale gelmiştir.
Kamuda işini özveriyle yapan ancak taşeron sistemindeyken yıllardır büyük mağduriyetler yaşayan üyelerimizin sorunlarının hala çözülmemesi nedeniyle görevlerinin gereklerini yerine getirmekte ihmal gösteren bir kısım kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunma zorunluluğumuz doğmuştur."
Gelişli, kendilerine kadro yolunu açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yaşadıkları sorunların çözümü noktasında bir kez daha destek beklediklerini kaydetti.
Sendika, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:08 Kaynak: AA
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