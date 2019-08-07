Son Dakika Haberleri: Öz Büro iş Sendikası'ndan protesto
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Öz Büro iş Sendikası'ndan protesto

1 saat önce

Öz Büro İş Sendikası üyeleri, geçen yıl yayımlanan 696 sayılı KHK ile kadroya geçen üyelerinin baskıya maruz kaldığını ve bazı özlük haklarından yoksun bırakıldığını savunarak, bu durumu protesto etti.

Öz Büro iş Sendikası'ndan protesto, System.String[]
Öz Büro İş Sendikası üyeleri, geçen yıl yayımlanan 696 sayılı KHK ile kadroya geçen üyelerinin baskıya maruz kaldığını ve bazı özlük haklarından yoksun bırakıldığını savunarak, bu durumu protesto etti.
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen Hak-İş'e bağlı Öz Büro İş Sendikası üyeleri, çeşitli slogan attı.
Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Öz Büro İŞ Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Temel Yazıcı, 2 Nisan 2018 tarihinde 696 sayılı KHK ile kadroya geçen üyelerinin o tarihten itibaren ekonomik kayıplar yaşadığını savundu.
Hastane gibi insan sağlığını ve yaşamını doğrudan etkileyen hizmet süreçlerinin başarılı olmasının yolunun çalışanların motivasyonu ve performansından geçtiğini dile getiren Yazıcı, bazı idareciler tarafından üyelerine psikolojik baskı yapıldığını öne sürdü.
Yazıcı, 696 sayılı KHK gereği tüm haklarıyla kadroya geçirilmelerine rağmen bazı haklarının bordrolardan çıkarıldığını ifade ederek, "Sözleşmedeki zam oranı yüzde 4 artı 4 iken, enflasyon oranı yüzde 21. Kamuda çalışan tüm işçi, memur, hatta emekliler enflasyon farklarını almışken, ağır iş koşullarında çalışan üyelerimize yüzde 13'lük enflasyon farkının verilmemesini asla doğru bulmuyoruz." diye konuştu.
Nakil ve tayin haklarından da faydalanamadıklarını belirten Yazıcı, bu nedenle aile bütünlüklerinin zarar gördüğünü söyledi.
Yazıcı, 696 sayılı KHK ile güvence altına alınan haklarının bordrolardan çıkartılmasının mevzuata aykırı olduğunu belirterek, çalışan mağduriyetinin önlenmesi ve kamu zararının önüne geçilmesi konularında hassasiyet gösterilmesini talep ettiklerini kaydetti.
Hak İş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:18 Kaynak: AA
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