Son Dakika Haberleri: Öz Büro iş Sendikası'ndan protesto
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Öz Büro iş Sendikası'ndan protesto

1 saat önce

Öz Büro İş Sendikası üyeleri, geçen yıl yayımlanan 696 sayılı KHK ile kadroya geçen üyelerinin bazı özlük haklarından yoksun bırakıldığını savunarak, bu durumu protesto etti.

Öz Büro iş Sendikası'ndan protesto, System.String[]
Öz Büro İş Sendikası üyeleri, geçen yıl yayımlanan 696 sayılı KHK ile kadroya geçen üyelerinin bazı özlük haklarından yoksun bırakıldığını savunarak, bu durumu protesto etti.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen Öz Büro İş Sendikası üyeleri, çeşitli slogan attı.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Öz Büro İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Damla Yılmaz Ekemen, 696 sayılı KHK ile kadroya geçen üyelerinin o tarihten itibaren ekonomik kayıplar yaşadığını savundu.

Taşeron sisteminde yaşadıkları sorunları kadrolu olduktan sonra da yaşadıklarının altını çizen Ekemen, hastane gibi insan sağlığını ve yaşamını doğrudan etkileyen hizmet süreçlerinin başarılı olmasının yolunun çalışanların motivasyonu ve performansından geçtiğini, bazı idareciler tarafından üyelerine psikolojik baskı yapıldığını öne sürdü.
Ekemen, nakil ve tayin haklarından da faydalanamadıklarını belirterek, bu nedenle ailelerin zarar gördüğünü belirtti.
KHK ile güvence altına alınan haklarının bordrolardan çıkartılmasının mevzuata aykırı olduğunun altını çizen Ekemen, çalışan mağduriyetinin önlenmesi ve kamu zararının önüne geçilmesi konularında hassasiyet gösterilmesini talep ettiklerini kaydetti.
Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:08 Kaynak: AA
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