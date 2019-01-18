Son Dakika Haberleri: Öz-Büro İş Sendikası Üyelerinden İl Başkanına Plaket

Öz-Büro İş Sendikası Üyelerinden İl Başkanına Plaket

59 dakika önce

Şırnak'ın Cizre İlçe Devlet Hastanesinde görev yapan ve Öz-Büro İş Sendikasına üyeleri yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Şırnak İl Başkanı Melik Unan'a bir teşekkür plaketi takdim etti.

Öz-Büro İş Sendikası Üyelerinden İl Başkanına Plaket, System.String[]
Şırnak'ın Cizre İlçe Devlet Hastanesinde görev yapan ve Öz-Büro İş Sendikasına üyeleri yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Şırnak İl Başkanı Melik Unan'a bir teşekkür plaketi takdim etti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Bünyesinde görev yapan sendika üyelerini temsilen hastane otomasyon sorumlusu Gündüz Yavuz tarafından Öz-Büro İş Sendikası Şırnak İl Başkanı Melik İbrahim Unan'a plaket verildi. Plaket töreninde kısa bir konuşma yapan Yavuz, "Biz sendika üyeleri olarak İl Temsilcimiz Melik İbrahim Unan'ın bizlere yapmış olduğu hizmet ve gösterdiği ilgiden dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek için kendisine bir teşekkür Plaketi takdim ettik" dedi.

Öz-Büro İş Sendikası Şırnak İl Başkanı Melik İbrahim Unan ise, vermiş oldukları destek ve takdim ettikleri plaketten dolayı bütün üyelere teşekkür edip, görevini en iyi şekilde yerine getirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçmayacağını söyledi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:10 Kaynak: İHA

Cizre, Şırnak, Güncel
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