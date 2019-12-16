Öz Büro-İş'ten MHP'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öz Büro-İş'ten MHP'ye ziyaret - Son Dakika

Öz Büro-İş'ten MHP'ye ziyaret

6 saat önce

İş Konfederasyonuna bağlı Öz Büro-İş Sendikası Diyarbakır Bölge temsilcisi Mehmet Aküzüm, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp'i ziyaret etti.

Öz Büro-İş'ten MHP'ye ziyaret, System.String[]

HAK-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Büro-İş Sendikası Diyarbakır Bölge temsilcisi Mehmet Aküzüm, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp'i ziyaret etti.


Aküzüm ve beraberindekiler, Başkan Kayaalp'i makamında ziyaret ederek çalışmaları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Sağlık personellerinin sorun ve sıkıntılarını dile getiren Aküzüm, kendilerini kabul etmelerinden dolayı Başkan Kayaalp'e teşekkür etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kayaalp, Aküzüm ve beraberindekilere çalışmalarında başarılar diledi. - DİYARBAKIR

Cihan Kayaalp, Diyarbakır, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:47 Kaynak: İHA
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