Öz Çekim Yapmak İçin Çıktığı Dağda Mahsur Kaldı
25 dakika önce
Kayseri'de öz çekim yapmak için çıktığı dağlık alandan inemeyen Suriyeli genç, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kayseri
'de öz çekim yapmak için çıktığı dağlık alandan inemeyen Suriyeli genç, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Merkez Melikgazi
ilçesi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi
yakınında bulunan Yılanlı Dağı'na öz çekim yapmak için çıktığı öğrenilen 18 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmed Naif, aşağı inemeyince 112 Acil Servis
Komuta Kontrol Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbarın ardından bölgeye AFAD
ve UMKE ekipleri sevk edildi. Dağlık araziden inemediği için yardım istediği anlaşılan gençle cep telefonuyla iletişim kuran ekipler, bölgeye ulaşmak için karla kaplı arazide ilerlemekte güçlük çekti.
Yaklaşık 6 saat süren çalışmayla bölgeye ulaşan ekipler, Naif'i sedyeyle taşıyarak araçların bulunduğu bölgeye indirdi.
Oldukça bitkin olduğu gözlenen genç, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:57 Kaynak: AA
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