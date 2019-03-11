Son Dakika Haberleri: Öz Çekim Yapmaya Çalışırken Jaguarın Saldırısına Uğradı

Öz Çekim Yapmaya Çalışırken Jaguarın Saldırısına Uğradı

54 dakika önce

ABD'nin Arizona eyaletinde bir hayvanat bahçesinde öz çekim yapmak için bariyeri aşan kadın, jaguarın saldırısına uğradı.

Öz Çekim Yapmaya Çalışırken Jaguarın Saldırısına Uğradı, System.String[]
ABD'nin Arizona eyaletinde bir hayvanat bahçesinde öz çekim yapmak için bariyeri aşan kadın, jaguarın saldırısına uğradı.

BBC'nin haberine göre, hafta sonu hayvanat bahçesinde yaşanan olayda, bir kadın, fotoğraf çekmek için bariyeri aşarak kafesine yaklaştığı jaguarın saldırısına maruz kaldı.

Yetkililer, jaguarın pençe attığı ve kolunda derin yaralar oluşan genç kadının hastaneye kaldırıldığını, hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Vahşi Yaşam Dünyası Hayvanat Bahçesi Müdürü Mickey Ollson, aynı jaguarın daha önce de bariyeri geçen başka birine saldırdığını, ancak yaralanmanın bu kadar ciddi olmadığını ifade etti.

Olayın "insan hatasından" kaynaklandığına işaret eden Ollson, jaguarın uyutulmayacağını belirtti.

Olayın görgü tanığı Adam Wilkerson da jaguarın, pençelerini kafesin dışında kadının elinin etrafında kenetlediğini ve etine batırdığını ifade etti.

Wilkerson, annesinin jaguarın dikkatini başka yöne çekmek için elindeki su şişesini attığını ve diğer kadını hayvanın pençelerinden kurtardığını anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:08 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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