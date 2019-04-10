Son Dakika Haberleri: Öz Çocuklarına Cinsel İstismarda Bulunduğu İddia Edilen Baba Tahliye Edildi

Öz Çocuklarına Cinsel İstismarda Bulunduğu İddia Edilen Baba Tahliye Edildi

1 saat önce

ZONGULDAK'ta, öz çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan İ.G., tahliye edildi.

Öz Çocuklarına Cinsel İstismarda Bulunduğu İddia Edilen Baba Tahliye Edildi, System.String[]
ZONGULDAK'ta, öz çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan İ.G., tahliye edildi. Şikayetini geri alan anne G.G.'ye, mahkeme başkanı, çelişkili ifadeleri nedeniyle "Çocuk oyuncağı mı bu?" diyerek, tepki göstermişti.

Ereğli ilçesinde yaşayan G.G., geçen yıl eşi İ.G.'nin 2 çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.  Jandarma ve savcılık tarafından ifadeleri alınan çocuklar da babalarının kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Tutuklanan İ.G. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanık İ.G. ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada tanık sıfatıyla ifadesi alınan İ.G.'nin kayınpederi A.G., torunlarının kendisine cinsel istismara uğradıklarını anlattıklarını ancak istismarın ne şekilde olduğunu bilmediğini söyledi.

Hakimin, damadı ile anlaşıp anlaşamadığını sorduğu kayıpeder, "Ben damadımı sevmem ama böyle bir iftira atılmaz" dedi.

Daha sonra söz alan İ.G.'nin avukatı, annenin eşinden ayrılmak için böyle bir iftirada bulunduğunu daha sonra şikayetini geri çektiğini kaydetti. 

Mahkeme, tutuklu sanık İ.G.'yi 'suçun değişme ihtimali' ile toplanan delilleri gözönünde bulundurarak, tahliye etti.

Bir önceki duruşmada şikayetini geri alan anne G.G.'nin çelişkili ifadeleri üzerine mahkeme başkanı, "Çocuk oyuncağı mı bu?" diyerek, tepki göstermişti. - Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:24 Kaynak: DHA
Zonguldak, Güncel
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