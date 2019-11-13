Son Dakika Haberleri: Öz dedenin, torunlarına cinsel istismardan 24 yıl hapsi istendi
Son Dakika Güncel Öz dedenin, torunlarına cinsel istismardan 24 yıl hapsi istendi - Son Dakika

Öz dedenin, torunlarına cinsel istismardan 24 yıl hapsi istendi

6 saat önce

HATAY'ın Arsuz ilçesinde, 6 yıl önce, o dönem 6 ve 7 yaşlarında olan öz torunlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istenen dede C.Ö.'nün (74) yargılanmasına başlandı.

Öz dedenin, torunlarına cinsel istismardan 24 yıl hapsi istendi, System.String[]

HATAY'ın Arsuz ilçesinde, 6 yıl önce, o dönem 6 ve 7 yaşlarında olan öz torunlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istenen dede C.Ö.'nün (74) yargılanmasına başlandı. Tutuksuz yargılanan dede, çocuklarıyla arasında husumet olduğunu, bu nedenle kendisine iftira atıldığını söyledi.

Arsuz ilçesinde yaşayan biri kız 2 kardeş, öğretmenlerine öz dedeleri C.Ö.'nün 6 yıl önce kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Kardeşlerin 3 ay devam ettiğini ileri sürdüğü istismar iddiası üzerine gözaltına alınan dede, suçlamaları kabul etmedi.

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan dede hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dede C.Ö.'nün yargılanmasına bugün İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

C.Ö. savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, çocuklarıyla aralarında husumet olduğunu, bu nedenle kendisine iftira atıldığını öne sürdü.  Mağdur çocuklar ile tanıkların da dinlendiği duruşma ertelendi.

Davayı izleyen İskenderun Kadın Platformu avukatı Mehtap Sert, duruşma sonunda İlk duruşmada tanıklar, müştekiler, mağdurlar ve sanık dinlendi. Sanık iddiaları kabul etmiyor, iftira atıldığını söylüyor. 2 torununa cinsel istismarda bulunan öz dedenin en yüksek ceza almasını istiyoruz dedi.


İskenderun, Arsuz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:54 Kaynak: DHA
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