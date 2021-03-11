AK Parti İl Başkanı Öz, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Öz, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

11.03.2021 14:07
AK Parti İl Başkanı Öz, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı, System.String[]

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle bir mesajı yayımladı.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle bir mesajı yayımladı.

Öz, mesajında, Erzurum'un milli mücadele tarihini başlatan, tarihi şerefle yaşatan ve devlete göre yaşayan kentlerin başında geldiğini söyledi.

Erzurum'un daima Anadolu'nun kilidi ve anahtarı konumunda olduğunu belirten Öz," Dün olduğu gibi bugün de stratejik öneminden hiçbir şey kaybetmeyen Erzurum, 103 yıl önce yaşadığı acıları unutmadan geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Yurduna, ocağına ve mukaddeslerine sımsıkı bağlı dadaşlarıyla düşmana korku, dosta güven veren Erzurum, her 12 Mart'ta Ermeni mezalimine kurban verdiği şehitlerini derin bir hissiyatla anarken, Ermeni vahşetinin bu yüzyılda da aynı hızla devam ettiği gerçeğini dünyaya haykırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Öz, Ermeni komitecilerinin 103 yıl önce yaptığı vahşetin günümüzde de devam ettiğini aktararak şunları kaydetti:

"Azerbaycan Savaşı, eski tebaamızın çirkin yüzünü bir kere daha gözler önüne sermiştir. Cephede aslanlar gibi çarpışan Türk'ün önünden yuvasının yolunu şaşıran fareler gibi kaçan sefiller ordusu, yapabildiği tek şeyi hayatiyete geçirerek silahsız, masum, kadın ve çocuklardan oluşan sivillerin üzerine bomba yağdırmıştır. Bu manzara bile göstermektedir ki, I. Dünya Savaşı yıllarında Anadolu'da ve 1992'de Hocalı'da Müslümanlara yönelik soykırım yapanlarla sivillere füze atanlar aynı vahşi, aynı alçaktır. Türk'ün talihi dönmüştür ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük Türkiye yürüyüşü başlamıştır. Artık ne masa başı yalanlar ne masa başı oyunlar bu aziz milleti istikametinden çeviremeyecektir."

AK Parti İl Başkanı Öz, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

Erzurum, Ermeni, Milli, Mart, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Yaşam AK Parti İl Başkanı Öz, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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