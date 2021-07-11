Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Antalya Şubesi genel kurulunda konuştu Açıklaması

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, yeni dönemde sendikacılığın tarzının değiştiğini belirterek, "Oturacağız, konuşacağız, istişare edeceğiz. Ben bileceğim ne alabilirim, karşımızdaki ne verebileceğini bilecek. Bildiğimin ötesinde başka bir şey talep etmeyeceğim." dedi.

Ahmet Eroğlu, Öz Finans İş Sendikası Antalya Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'nda, sendikaların, sivil toplum örgütleri ve demokrasilerin vazgeçilmezleri olduğunu söyledi.

Sendikanın olduğu ortamda hem sendikanın demokrasiye hem de demokrasinin sendikaya katkı sağlaması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, "Peki demokrasi için bunlar yeterli mi? Hayır. Bir başka şeye daha ihtiyaç var, yönetim tarzı ya da yönetişim tarzı. Biz sendikacılıkta, bir başkası bankacılıkta kanaat önderi. Ancak gelinen noktada bize ne kadar bu konularda danışılıyor, karar süreçlerine ne kadar dahil oluyorsunuz bunlar çok önemli. Bunların yanında siyasi hava da önemli. Sendika 'ben masaya vururum alırım' diyemez. Bunların dönemi artık geçti." diye konuştu.

"Akıllı sendikacılık yapıyoruz"

Eroğlu, yeni bir çağın başladığını ve ellerindeki en büyük "silahın" sosyal medya alanları olduğunu dile getirdi.

Bu sahaya hakim olanın birçok konuda da hakimiyeti elde ettiğine dikkati çeken Eroğlu, şöyle devam etti:

"Yeni dönemde sendikacılığın tarzı değişti. Oturacağız, konuşacağız, istişare edeceğiz. Ben bileceğim ne alabilirim, karşımızdaki ne verebileceğini bilecek. Bildiğimin ötesinde başka bir şey talep etmeyeceğim. Çünkü ülkeyi biliyorum, ekonomiyi biliyorum, bankalarımızı biliyorum. Bizim için öncelikli şeref bankaların kimliklerine sahip olmaktır. Öncelikli hedefimiz bankalara hizmet etmektir. Kimliğimize sahip çıkacağız, kurumlarımıza sahip çıkacağız ama sendikacıyız. Yaptığımız işin bir hassasiyeti, bir dengesi var. Bunu göstermek zorundayız. Akıllı sendikacılık yapıyoruz. Ne talep etmemiz gerektiğine üyelerimizle görüşerek, bir plan çizerek karar veriyoruz. Derdimiz de zaten kavga etmek değil. Zaten iklim ona müsait değil. Yapacağımız karşılıklı istişare ile çözüme ulaşmak."

Ziraat Bankası Antalya 1. Bölge Başkanı Şefik Diler de sendikal örgütlenmenin, çalışanların haklarının korunması ve geliştirilmesi açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin en büyük iki bankası başta olmak üzere örgütlenmesini tamamlayarak finansal alanda en büyük sendika haline gelen Öz Finans İş Sendikasını kurumsallaşma yönünde attığı adımlardan dolayı kutlayan Diler, genel kurulun, çalışanların sosyal haklarının geliştirilmesi, korunması ve güvence altına alınmasına vesile olmasını temenni etti.

Şube Başkanlığına Yasin Akülkü seçildi

Genel kurulda Antalya Şube Başkanlığına seçilen Yasin Akülkü ise şube olarak 2 bin 617 sendika üyesine hizmet vereceklerini bildirdi.

Şubelerinin kuruluşundan bu yana üyeleri en az bir defa ziyaret ettiklerini aktaran Akülkü, "Bundan böyle de aynı azim ve kararlılıkla görevimi sürdüreceğim. Bugün burada bizlerle birlikte olan Genel Başkanım Sayın Ahmet Eroğlu başta olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerimize, delegelerimize ve davetlilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.