Üye Girişi
Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Malatya'da olağan genel kurula katıldı - Son Dakika

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Malatya'da olağan genel kurula katıldı

14.08.2021 19:40
Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Malatya'da olağan genel kurula katıldı, System.String[]

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, sendikanın Malatya Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, sendikanın Malatya Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Eroğlu'nun katıldığı 1. Olağan Genel Kurul'da şube başkanlığına Bülent Pekdaş seçildi.

Eroğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünya ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yaşadığını, son dönemlerdeki orman yangınları ve sel felaketlerinde insanların hayatlarını kaybettiğini belirtti.

Küresel ısınmaya neden olan ozon gazlarının salınımına Türkiye'nin katkısı yüzde 0,35 iken Çin'in yüzde 35, ABD'nin yüzde 25 seviyelerinde olduğunu dile getiren Eroğlu, gazların salınımının azaltılması için yapılan Kyoto Protokolü'nden ABD'nin çekildiğini, Çin'in imzalamadığını, Türkiye'nin ise termik santrallere, fabrikalara filtreler taktığını ve sorumluluğunu fazlasıyla yerine getirdiğini anlattı.

Sözleşmelerden doğan hakların çalışana olduğu gibi çalıştırana da haklar verdiğini, kavga etmeden, istişareyle haklarını aldıklarını dile getiren Eroğlu, bankaların hakkını da korumak zorunda olduklarını kaydetti.

Eroğlu, sözleşmede ne yazıyorsa onun yapılması gerektiğini, hiçbir sendika üyesinin 'Benim arkamda sendika var, ben bu işten kaytarayım.' deme hakkının bulunmadığını vurgulayarak, işçilerin sendikası olduğu gibi işverenlerin de sendikalarının bulunduğunu ifade etti.

Sendika üyesi olmayan çalışanlara "Üye olun" çağrısı

Hala sendika üyesi olmayan çalışanların bulunduğunu, 700 bin kamu işçisini ilgilendiren kamu çerçeve protokolünün imzalandığını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"O masada Hak-iş ve Türk-İş vardı. İşçi sendikalarının toplam üye sayısı 2 milyon civarında. Hak-İş'in 750 bin, Türk-İş'in 1 milyon küsur. 200 bin civarında ise DİSK'in üyesi var. Türkiye'de SGK'lı olup üye olabilecek işçi sayısı 14 milyon. Yüzde 10'un biraz üstünde sendikalı sayısı. İşverenler, yıllardır sendikaları ile örgütlü ve toplu sözleşme görüşmelerinde işveren sendikaları başkanı, Çalışma Bakanı ile aynı tarafta yer alıyor. Yani devlet gücü de arkasında. Devlet ile masaya oturuyor, devlet adına bizimle pazarlık yapıyor. Kısacası bu ülkenin en yalnız, en yetim kesimi aslında işçiler. Biz de diyoruz ki 'Bankada çalışan bütün arkadaşlar lütfen üye olsun.' Beni eleştirin, yanlış bir şey yapıyorsam bunu söyleyin. Üye olmayan arkadaşım da gecenin 01.00'inde arıyor, beni eleştiriyor. 'Üye misiniz?' diye sorduğumda 'Değilim' diyor. Beni arayıp hesap soruyorsanız üye de olun. Birlik olalım, birlikte hareket edelim. Bize güç verin. Çok az sayıda da olsa üye olmayan arkadaşlarımız var, onları da lütfen davet edelim. Güçlü olalım. Güçlü olduğumuzun da farkına varalım.'

Sendikanın Malatya Şube Başkanı Bülent Pekdaş da konuşma yaptı.

Programa Ziraat Bankası Elazığ Bölge Yöneticisi İlker Ayhan, Halk Bankası Malatya Bölge Koordinatörü Tuncay Korkmaz, Ziraat Bankası şube müdürleri Serdar Baş, Yılmaz Çolak, Yusuf Metindir, Mesut Köşker, Fatih Soyer, Mehmet Özçoban, Halkbank şube müdürleri Seda Tunç, Hüriyet Ekin, Hak-İş Malatya İl Başkanı Bünyamin Geleri, Öz Sağlık İş Sendikası İl Başkanı Mustafa Türkoğlu, Öz İplik İş Sendikası İl Başkanı Ali Ağ, Öz Orman İş Sendikası İl Başkanı Ömer Cengiz Öztatar ve davetliler katıldı.

Genel kurulda Öz Finans İş Sendikası Malatya Şubesi Yönetim Kurulu, Bülent Pektaş, Özlem Çakır, Halime Gökçen, Engin Coşkun ve Mihrap Akgül'den oluştu.

Denetleme Kurulu'nda Cem Altunsaçlı, Ersin Arlı ve Ahmet Aydın, Disiplin Kurulu'nda da Ali Burak Uzunoğlu, Ahmet Çavdar ve Zeliha Çetinkaya yer aldı.

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Malatya'da olağan genel kurula katıldı
Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Malatya'da olağan genel kurula katıldı

Ahmet Eroğlu, Sendika, Malatya, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Malatya'da olağan genel kurula katıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sel bölgesine giden Kılıçdaroğlu'ndan hükümete 19:59 Sel bölgesine giden Kılıçdaroğlu'ndan hükümete "afet bölgesi" teşekkürü, bir de isteği var Gedson adım adım Aslan'a! Portekizli yetenek, Benfica'nın maç kadrosuna alınmadı 19:42 Gedson adım adım Aslan'a! Portekizli yetenek, Benfica'nın maç kadrosuna alınmadı Aşı olmayı reddederek koronadan ölen genç kızı babası konuştu: Sosyal medyadan etkilendi 19:06 Aşı olmayı reddederek koronadan ölen genç kızı babası konuştu: Sosyal medyadan etkilendi
Hafta içi İstanbul'a gelecek Batshuayi'nin Beşiktaş'a 1 yıllık maliyeti 5.4 milyon euro 18:54 Hafta içi İstanbul'a gelecek Batshuayi'nin Beşiktaş'a 1 yıllık maliyeti 5.4 milyon euro 16:57 "Soğuk Çay" tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü Minik Elif'i kurtardı, kendisi sele kapılıp can verdi 16:49 Minik Elif'i kurtardı, kendisi sele kapılıp can verdi
Taksim'de kontrolsüz müdahale! Zabıtanın seyyar satıcı kadına uçan tekme attığı anlar kameraya yansıdı 15:51 Taksim'de kontrolsüz müdahale! Zabıtanın seyyar satıcı kadına uçan tekme attığı anlar kameraya yansıdı Son Dakika: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı bilinmeyen nedenle düştü! 15:13 Son Dakika: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı bilinmeyen nedenle düştü!

Son Dakika Haberleri
17:54 Fenerbahçe'nin yeni ismi Min-Jae Kim, savunmadaki yeni partneri Szalai ve takım arkadaşlarıyla tanıştı
17:47 Kahramanmaraş'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın düşme anı kamerada
17:11 Damatlık ve gelinlik yerine Galatasaray forması giydiler
16:57 "Soğuk Çay" tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü
16:52 Üst geçidi kullanmadığı için Cuma namazına giderken hayatını kaybetti!
16:46 Messi'nin burnunu sildiği peçete satışa çıktı! Değeri 1 milyon Arjantin pesosu (10 bin dolar)
16:44 Kahramanmaraş'ta düşen uçak alev alev yandı! Görüntüler helikopter kamerasında
16:33 Min-Jae Kim transferi sonrası Fenerbahçe, Güney Kore gündeminde!
16:17 Bergen'i kimin canlandıracağı sonunda belli oldu! Bergen filminin yeni başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah oldu
16:16 Manchester United beğeni topladı! Bruno 60 dakikada 3 gol attı, Pogba 68 dakikada 4 asist yaptı
Diagne'nin güç gösterisi takım arkadaşı Sacha Boey'in ağzını açık bıraktı Diagne'nin güç gösterisi takım arkadaşı Sacha Boey'in ağzını açık bıraktı         
20:21
Bizim Çocuklar paramparça oldu! Eski hocaları Galtier'in çalıştırdığı Nice, Lille'e fark attı Bizim Çocuklar paramparça oldu! Eski hocaları Galtier'in çalıştırdığı Nice, Lille'e fark attı         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 14 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 19 bin 949 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 19 bin 949 yeni vaka tespit edildi         
19:26
Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın acı haberi baba evine ulaştı! Feryatları yürekleri dağladı Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın acı haberi baba evine ulaştı! Feryatları yürekleri dağladı         
19:00
Kahramanmaraş'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın düşme anı kamerada Kahramanmaraş'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın düşme anı kamerada         
17:47
Üst geçidi kullanmadığı için Cuma namazına giderken hayatını kaybetti! Üst geçidi kullanmadığı için Cuma namazına giderken hayatını kaybetti!         
16:53
Bergen'i kimin canlandıracağı sonunda belli oldu! Bergen filminin yeni başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah oldu Bergen'i kimin canlandıracağı sonunda belli oldu! Bergen filminin yeni başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah oldu         
16:18
Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı         
15:35
Galatasaray Başkanı Burak Elmas sözünü yerine getiriyor! Kulübe 100 milyon dolar verecek sponsoru buldu Galatasaray Başkanı Burak Elmas sözünü yerine getiriyor! Kulübe 100 milyon dolar verecek sponsoru buldu         
14:54
Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu         
14:35
Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar         
12:17
Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti         
11:33
Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi         
09:02
Eğlenmeye gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu Eğlenmeye gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu         
08:54
Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti         
23:42
Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü         
23:14
Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2021 20:27:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Malatya'da olağan genel kurula katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement