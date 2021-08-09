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Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Adana'da olağan genel kurula katıldı - Son Dakika

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Adana'da olağan genel kurula katıldı

09.08.2021 16:05
Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Adana'da olağan genel kurula katıldı, System.String[]

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, sendikanın Adana Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, sendikanın Adana Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Eroğlu'nun katıldığı 1. Olağan Genel Kurulu'nda şube başkanlığına Atilla Çoğun seçildi.

Eroğlu, yaptığı konuşmada, 81 ilde ve 973 ilçede teşkilatlandıklarını belirterek, "Bizim olmadığımız belde yok. Her yerde varız. Ziraat Bankası ve Halkbank'ın olduğu her yerde bir şube sorumlumuz var. Böyle bir sivil toplum kuruluşu olmak güç veriyor. 42 bin üyemiz var. Bu, iyi bir sayı ancak bankacılık sektörünün yüzde 15'i bize üye. Bizim dışımızda aynı sektörde 6 sendika daha var. 'Türkiye'de sendikalaşma oranı nedir?' diye soracaksanız yüzde 10'u ancak yakaladık." ifadelerini kullandı.

Sadece üye sayısıyla güçlü sendika olunmadığını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Ziraat Bankası ve Halkbank gibi iki büyük bankada örgütlenmiş olmakla bu bankalarımızın gücünü arkamıza alarak güç devşirdik. 50 yıldır ülkemizde hak ve emek mücadelesi veren bağlı olduğumuz konfederasyon yönetimi ve onların ortaya koyduğu irade ve ilkeler bize güç veriyor. Türkiye'nin eğitim seviyesi olarak içinde bulunduğunuz sektör bankacılık iş kolu, özellikle Ziraat Bankası ve Halkbank, buna tam bir örnek. Yüzde 95'i üniversite mezunu ve bu 2 bankada 700'e yakın doktorasını yapmış arkadaşımız var. Herhangi bir yeni kurulmuş üniversiteye gidin, 700 doktoru ve akademisyeni bulamazsınız. 2 bankamız üniversite mezunu olmasının ötesinde doktora sahibi çalışana sahip. Bu, büyük bir nimet ancak bu nimete karşılık sorumluluğumuz da artıyor. Siz bulunduğunuz ortamlarda örnek olmak zorundasınız. Böyle bir sivil toplum örgütü bulmak büyük bir şanstır."

Sendikanın Şube Başkanı Çoğun da Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis ve KKTC'den ibaret sorumluluk sahalarında 2 bin 638 üyelerinin bulunduğunu belirtti.

Ziraat Bankası, Halkbank, Finans, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Adana'da olağan genel kurula katıldı - Son Dakika Ekonomi


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