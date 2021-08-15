Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Van'da olağan genel kurula katıldı

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, sendikanın Van Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Eroğlu'nun katıldığı 1. Olağan Genel Kurul toplantısında İlyas Alparslan Van Şube Başkanı seçildi.

Eroğlu, yaptığı konuşmada, Kastamonu ve civar illerde yaşanan sel felaketinde birçok vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Ziraat Bankası çalışanlarından Ertuğrul Sevik'in de sel felaketinde yaşamını yitirdiğini belirten Eroğlu, "Kahraman Ertuğrul kardeşimiz, araçta iken selin ortasında kalan ailenin önce 3 yaşındaki çocuğunu kurtardı ardından ailenin diğer fertlerine yardım etmek isterken hayatını kaybetti." dedi.

İktisat eğitiminin dünya genelinde kapitalizme hizmet ettiğini, Müslüman aleminin yeni bir bankacılık sistemi bulması gerektiğini öne süren Eroğlu, şöyle devam etti:

" Türkiye'de her yıl 60 bin kişi üniversitelerde iktisat okuyor. Bu bölümden her yıl 15 bin mezun veriliyor. Dünyadaki tüm üniversitelerin iktisat bölümlerinde okutulan kitapları incelediğimizde hepsinin aynı müfredatla eğitim gördüklerini görürüz. Bu dünyanın nimetleri 8,5 milyar insanı beslediği gibi 18,5 milyar insanı da çok rahatlıkla besler. Ekonomik sistem ve faiz sistemi içinde 1,2 milyar Müslümanın bulduğu tek alternatif 'katılım bankacılığı' oldu ama bunu bile Batı buldu ve kendi küresel bankacılık sistemine entegre ederek küresel kapitalizme hizmet eder hale getirdi. Alternatif çalışmalar yapan genç nesillere ihtiyaç var."

İşçi sendikalarının üyeleri sayesinde daha güçlü olabileceğini vurgulayan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Üye olmayan arkadaşlarımızın üye olmalarını istiyoruz ama bazı arkadaşlar ne yazık ki olaya ideolojik yaklaşıyor. Üyelerimizden gelen tüm taleplerin her zaman takipçisi olduk. Biz masada istediklerimizi iletiriz, verilenleri de sizinle paylaşırız ama şunlar vermediler diyerek işveren ile işçiyi birbirine düşürüp düşman etmeyiz. Siz, bizlere üye olup güç vermelisiniz. 14 milyon işçinin 14 milyonu da sendikalara üye olsa pazarlıklar çok farklı geçer. Sendikaların güçlü olması bize faydalıdır. Bundan dolayı sendikaların hatta konfederasyonların aralarındaki çekişmeyi bir kenara bırakıp henüz üye olmayan 12 milyona yakın işçimizin sendikalı olması için gayret etmemiz gerekiyor."

Genel Kurula, Hak-İş İl Başkanı Abdullah Efeoğlu, Ziraat Bankası Lice Şube Müdürü Mehmet Sait Malgaç, Halk Bankası Kazımkarabekir Şube Müdürü Tahir Şimşek de katıldı.