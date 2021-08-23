Öz Finans İş Sendikası İstanbul Avrupa Şubesi ve İstanbul Anadolu Şubesi Olağan Genel Kurulu

Öz Finans İş Sendikası İstanbul Avrupa Şubesi ve İstanbul Anadolu Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Öz Finans İş Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu'nun katıldığı genel kurulda, Avrupa Şube Başkanlığı'na aday olan Mümin Evren ve Anadolu Şube Başkanlığı'na aday olan Abdulcelil Güven, delegelerin tam desteğini alarak şube başkanları olarak seçildi.

Açıklamada genel kuruldaki konuşmasına yer verilen Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, "Genel kurulumuzun bankalarımıza, üyelerimize, sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikli olarak delegelerin kongrelerimize katılmalarından dolayı şükran borçluyum." ifadelerini kullandı.

Sorunları çözmek için sendikacılık yaptıklarını belirten Eroğlu, "Arkadaşlarımızdan birçok konu geliyor. Bunlar gerekli yerlere iletiliyor. Sorunları çözmek için elimizden gelen her şeyi yapıp, gerekli mercilere iletiyoruz. Gelen hiçbir konuyu bir kenara koyup 'aman bu burada dursun' demiyoruz. Sendikacılık anlamında üyelerimiz için ne talep ediliyorsa yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öz Finans İş Sendikası Avrupa Şube Başkanı Mümin Evren de şunları kaydetti:

"400 şube, 9 bölge yöneticiliği ve koordinatörlüğü, Ziraat Katılım, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun da eklenmesi ile 5 ayrı genel müdürlük lokasyonunda gece-gündüz demeden üyelerimizle bir araya geldik. Biz bankalarımızla aynı hedefe birlikte yürüyoruz. Biz sendikacılığı yaparken şubelerde arkadaşlarımızı dinliyoruz, taleplerini alıyoruz. Arkadaşlarımızı anlamak üzerine sendikacılık yapıyoruz."

İstanbul Anadolu Şube Başkanı Abdulcelil Güven ise "İstanbul Anadolu Şubesi olarak 54 temsilci, 6 kadın komitesi, 173 şube görevlisi, toplamda 231 çalışanı ile sahada bulunmaktayız. 6 bin 177 üye sayımızla çalışmaktayız. Arkadaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz ve onlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bunların yanında birçok kurumla protokoller yapıyoruz." ifadelerini kullandı.