10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, savaş tamtamlarının çalındığı bir zamanda yerli ve milli duruşunu koruyarak görev yapan tüm medya mensuplarını selamladığını söyledi.



AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gazetecilerin çok yorucu ve özveri isteyen bir mesleği icra ettiklerini belirten Mehmet Emin Öz, "Doğru habere ulaşmamızda emeği olan her gazeteciye şükran borçluyuz" dedi.



ÇABALARINI TAKDİR EDİYORUZ



Gazetecilerin kutsal bir görevi yerine getirdiğini ifade eden AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz, "Demokrasinin olmazsa olmaz sac ayaklarından biri olan basın çalışanları, gerek kamuoyunun haberi doğru ve kaynağından almasında, gerek sistemin çalışmasında, gerek halkın sorunlarının anlatılmasında önemli bir görevi üstleniyorlar. Mesai mefhumu gözetmeden haber peşinde koşan, yeri geldiğinde canlarını tehlikeye atan bu arkadaşlarımızın çabasını takdir ediyoruz" dedi.



ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ



Dünyanın özellikle de ülkemizin de bulunduğu coğrafyanın çok zorlu bir süreçten geçtiğini kaydeden Başkan Öz, "Savaş tamtamlarının çalındığı, binlerce insanın mülteci konumuna düşürüldüğü, devletler arası gerilimlerin hızla yükseldiği bir dönemde, görevini ülke menfaatini ön planda tutarak hakkıyla yerine getiren gazeteciler, aynı zamanda dünyaya açılan penceremiz rolünü de üstlenmişlerdir. Halkımızın ve devlet yönetiminin yaşananlara tepkisi ve bakış açısı yine onların eliyle dünyaya haykırılmaktadır. Bu bakımdan yerli ve milli tüm gazetecilerimizi ailemizin bir ferdi, olmazsa olmazımız kabul ediyor, öyle seviyoruz" ifadelerini kullandı.



Basın özgürlüğü ve ifade hürriyetinin, anayasal düzenin bir gerekliliği olduğunu kaydeden Başkan Öz, mesajında şu cümlelere yer verdi:



"Demokrasinin temel değerlerinden biri olan basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti, halkın objektif ve tarafsızca bilgi almasında büyük önem arz etmektedir. Fakat bu ülkenin birliğine ve bekasına zarar verecek, terörün ekmeğine yağ sürecek kalemlerin oynatılması anlamına asla gelemez. Milletimizin haber alma hakkı adına fedakarlıkla gecesini gündüzüne katıp, demokrasinin ve devletinin yanında saf tutarak mesleğini icra eden basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim." - ERZURUM