Öz geçmişinizi okutmak için 6 saniyeniz var! - Son Dakika

Öz geçmişinizi okutmak için 6 saniyeniz var!

16.03.2021 11:02
Öz geçmişinizi okutmak için 6 saniyeniz var!, System.String[]

Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya kanalı Küçükçekmecem TV'de "İş Ararken Nasıl Fark Oluşturulur" konulu söyleşide insan kaynakları yetkilisinin öz geçmişe yalnızca 6 saniye ayırdığı kaydedilerek, CV hazırlamanın püf noktaları anlatıldı.

Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya kanalı Küçükçekmecem TV'de "İş Ararken Nasıl Fark Oluşturulur" konulu söyleşide insan kaynakları yetkilisinin öz geçmişe yalnızca 6 saniye ayırdığı kaydedilerek, CV hazırlamanın püf noktaları anlatıldı.

Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya kanalı Küçükçekmecem TV'de "İş Ararken Nasıl Fark Oluşturulur" konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye konuk olan özel bir üniversitenin Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Süleyman Sözer Kırca, tipik CV hatalarına dikkat çekti.

Kırca: "Öz geçmiş yarım saatlik bir iş değildir"

Öz geçmişin yarım saatlik bir iş gibi görüldüğünü ve öneminin anlaşılmadığını belirten Süleyman Sözer Kırca, "CV hazırlamak ciddi bir iş ve emek ile odaklanma gerektiriyor. Öncelikle CV, kişinin estetik duygularını tatmin etmek için değil, insan kaynakları yetkilisinin hızlıca beğeneceği bir formatta oluşturulmalıdır. Yetkili ilk baktığında genel düzeni görür. Görmek istediği eğitim bilgisi, iş tecrübesine bakar ve yetkinliklerine göz atar. İnsan kaynakları yetkilisini 6 saniye içerisinde etkileyen öz geçmişler daha fazla incelenir. Daha fazlasını daha düzgün bir şekilde ifade etmiş olmak gerekir" diye konuştu.

Tipik CV hatalarına dikkat!

Tipik CV hatalarına da değinen Kırca, "Öz geçmiş; A4 kağıda maksimum 2 sayfa, uzun paragraflardan kaçınarak, düz bir metin halinde, italik ve bolt kullanmadan, aynı yazı karakteriyle, yazım hatalarına dikkat ederek oluşturulmalıdır. Fotoğraflı öz geçmişlerin daha fazla incelendiği kanıtlanmıştır. Bu sebeple klasik giyimli fotoğraflara yer verilmelidir. İletişim adresleri güncel ve mail adresi ciddiyetten uzak olmamalıdır" dedi.

Kanalları iyi kullanmalısınız

Kırca, iş ararken fark oluşturmak için tavsiyelerde bulunarak, "Bütün kariyer portallarında öz geçmişiniz olmalı. Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR), ilçe ve büyükşehirlerin belediyelerinin istihdam ofislerine, özel istihdam ve danışmanlık bürolarının CV bırakmalısınız. Gazete ilanları, meslek odaları, sınıf arkadaşlarınız, iş aramak için kullanabileceğiniz kanallardır" dedi.

Sizinle ilgili güzel bir görüş tavsiye mektubudur

Mülakat sırasında iletişimi güçlü bir kişi profili çizilmesi gerektiğini söyleyen Kırca, "Heyecan normaldir ancak bu heyecan sizin kendinizi ifade etmenizin önüne geçmemelidir. Görüşmeye gitmeden önce mülakatı yapacağınız kişiyi araştırın. Sigara içmeyin, kokusu hoş bir etki bırakmıyor. Bekleme salonundaki davranışlarınız içerdeki insan kaynakları mülakatçısına ulaştırılabilir. Davranışlarınıza, telefon konuşmalarınıza dikkat edin. Unutmayın ki sizinle ilgili güzel bir görüş, sessiz bir tavsiye mektubudur" diye konuştu. - İSTANBUL

Öz geçmişinizi okutmak için 6 saniyeniz var!
Öz geçmişinizi okutmak için 6 saniyeniz var!

Küçükçekmece Belediyesi, Estetik, Kırca, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öz geçmişinizi okutmak için 6 saniyeniz var! - Son Dakika


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