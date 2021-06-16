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Öz: Geleceğe emin adımlarla yürüyoruz - Son Dakika

Öz: Geleceğe emin adımlarla yürüyoruz

16.06.2021 12:19
Öz: Geleceğe emin adımlarla yürüyoruz, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Selami Altınok ile birlikte ilçe ziyaretlerinde bulunan AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, geleceğe emin adımlarla yürümeye devam ettiklerini söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Selami Altınok ile birlikte ilçe ziyaretlerinde bulunan AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, geleceğe emin adımlarla yürümeye devam ettiklerini söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ile birlikte Uzundere, Oltu, Olur, Şenkaya, Horasan ve Yağan'a ziyaretlerde bulunan AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, vatandaşların sorunlarını dinleyerek güncel meseleleri değerlendirdi.

Öz: Hizmet Siyaseti Yapıyoruz

AK Parti'nin iktidara geldiği günden beri insan odaklı çalışmalarda bulunduğunun altını çizen Başkan Öz, "Eski Türkiye'de ihmal edilen Doğu Anadolu köyleri, hizmet siyasetinin bir neticesi olarak gelişmeye ve değişmeye başlamıştır. Türkiye'yi duble yollarla donatan AK Parti iktidarı köy yollarını da asfalta kavuşturarak insana verdiği önemi bir kere daha ortaya koymuştur. AK Partililer, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla yola çıkan liderinin ardından yürümeye ve Türkiye'yi 2071 hedeflerine taşımaya devam edeceklerdir." dedi.

Öz: Topraklarımızdan Altın Fışkırıyor

Türkiye'nin güçlenmesini engellemek için şer güçlerinin bir araya geldiğini belirten Öz, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi ne yapsalar boş! Türkiye geleceğe yürüyüşünü emin adımlarla sürdürmekte kararlıdır. Duble yollar, otoyollar, vatandaşının ayağına helikopter ve uçak ambulans götüren sağlık sistemi, iki kıtayı birbirine bağlayan tüneller nasıl tamamlandıysa Kanal İstanbul da öyle tamamlanacaktır. Karadeniz'de milyarlarca metreküp doğalgaz nasıl bulunduysa Akdeniz'de de aynı başarıya imza atılacaktır. İşte Ağrı'da 20 ton altın rezervi daha bulundu, 38 ayrı sondaj da devam ediyor. Bunların hepsi ülkemizin kalkınmasına, güçlenmesine kapı açan güzel gelişmelerdir. Bugün dolaştığımız ilçelerde görüyoruz ki insanlarımız elde edilen başarılardan mutlu ve umutlu. Tüm bu başarılar şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı ve çalışkanlığının ve takip ettiği hizmet siyasetinin bir eseridir. Bu nedenle Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen güruhun iftiralarına ve saldırılarına maruz kalmaktadır fakat vatandaşımız her şeyi görüyor, biliyor. Bugün kimle konuşuyorsak, kimi dinliyorsak hep destek veren, moral veren sözler işitiyoruz." dedi.

Altınok: Aşı Çalışmaları Mutlu Ediyor

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birlikte ilçe ziyaretlerinde bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok da yaptığı değerlendirmede aşılama çalışmaları nedeniyle duyulan memnuniyeti müşahede ettiklerini belirterek, "İnsanlarımız salgın hastalık nedeniyle çok zorlu bir yıl geçirdi. Sağlık sistemimizin ve takip edilen siyasetin neticesi olarak dünya devletlerine göre çok daha iyi bir mücadele dönemi geçirmiş olmamıza rağmen özellikle esnafımız büyük fedakarlıklarda bulunmak zorunda kaldı. Dolaştığımız ilçelerde görüştüğümüz herkes aşı çalışmalarının başarılı bir şekilde yürümesinden ve artık normale dönülüyor olunmasından dolayı çok mutlu. İnsanlarımızı mutlu görmek elbette bizleri de mutlu ediyor. Şüphesiz dile getirilen sorunlar ve beklenen birtakım hizmetler var, bunları da tek tek not ediyoruz. AK Parti olarak amacımız insanımıza hizmet etmek ve ülkemizi dünyanın güçlü ekonomileri arasına sokmaktır. Bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. AK Parti'yi durdurmak için yalan siyasetine ve senaryolara sarılanlar şunu bilmelidir ki insanlarımız yapılanları da yapanları da iyi görüyor ve not ediyor. Her şey Türkiye için ve her şey Erzurum için diyerek çıktığımız yolda durmak yok diyerek hizmete devam ediyoruz. Önümüze çıkarılmaya çalışılan engelleri aşarak ve yürütülen yalan siyasetiyle iftira kampanyalarını birer birer yırtarak hedefimize doğru yol almaya devam edeceğiz." dedi. - ERZURUM

Öz: Geleceğe emin adımlarla yürüyoruz
Öz: Geleceğe emin adımlarla yürüyoruz
Öz: Geleceğe emin adımlarla yürüyoruz
Öz: Geleceğe emin adımlarla yürüyoruz
Öz: Geleceğe emin adımlarla yürüyoruz

Selami Altınok, Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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