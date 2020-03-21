Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Şahin'den sağlık ve gıda çalışanlarına teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Şahin'den sağlık ve gıda çalışanlarına teşekkür - Son Dakika

Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Şahin'den sağlık ve gıda çalışanlarına teşekkür

6 saat önce

Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, sağlık ve gıda çalışanlarına, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdikleri büyük mücadele dolayısıyla teşekkür etti.

Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Şahin'den sağlık ve gıda çalışanlarına teşekkür, System.String[]

Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, sağlık ve gıda çalışanlarına, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdikleri büyük mücadele dolayısıyla teşekkür etti.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, salgını önleyebilmek için takdire şayan bir fedakarlıkla, sabırla ve kahramanlıkla görev yapan tüm sağlık personeli ve temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına gece gündüz büyük bir özveri ile üretim yapan tüm gıda emekçilerinin her birinin yürekten alkışı hak ettiğini belirtti.

Kovid-19 tehdidine karşı Türkiye'nin en başından itibaren gelişmeleri izlediğini, tedbirlerini de hızlı bir şekilde alarak hayata geçirdiğini aktaran Mehmet Şahin, alınan ve tavsiye edilen tedbirlerin tamamının hem birey hem de toplum sağlığını koruma amaçlı olduğunu vurguladı.

Şahin, Kovid-19'dan en iyi korunma yönteminin herkesin kendi alacağı tedbirler olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Alacağımız bu tedbirler sağlık kuruluşlarımızın üzerine binecek yükü önemli ölçüde hafifletecek, sağlık sistemimizi güçlü bir şekilde ayakta tutacaktır. Toplumun tamamının sağlığı ve huzuru için bireyler olarak her birimizin fedakarlıkta bulunma sorumluluğu vardır. Hiç kimse bencillik veya özensizlik yaparak, tüm toplumun sağlığını tehlikeye atma hakkına sahip değildir."

Topyekun mücadelede, adil ve hakkaniyetli olmak kaydıyla her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarına dikkati çeken Mehmet Şahin, şunları kaydetti:

"Çalışma hayatının bütün taraflarının olayı ciddiye alması ve buna uygun önlemler almasının, bu süreçten en az zararla çıkmamızı sağlayacağına inanıyoruz. Salgınla mücadelede en ağır yük, hiç şüphesiz sağlık çalışanlarının omuzlarında. Yetkililer vatandaşlara, 'gerekli olmadıkça evinizden çıkmayın' diyor, ancak salgını önleyebilmek için canla başla çalışan sağlık çalışanları evlerine dahi gidemiyor. Bu vesileyle takdire şayan bir fedakarlıkla, sabırla ve kahramanlıkla görev yapan tüm sağlık personelimize, ayrıca gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi adına gece gündüz büyük bir özveri ile üretim yapan tüm emekçilerimize Öz Gıda İş Sendikası adına şükranlarımızı sunuyor, onların her birini yürekten alkışlıyoruz."

Mehmet Şahin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:22 Kaynak: AA

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