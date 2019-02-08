Öz-İnşaat İş Genel Başkanı Zekeriya Koca Açıklaması

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz-İnşaat İş Genel Başkanı Zekeriya Koca, "1 Mart'tan itibaren arkadaşlarımızın yevmiye ve sosyal haklarına yüzde 10 avans uygulanacak.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz-İnşaat İş Genel Başkanı Zekeriya Koca, "1 Mart'tan itibaren arkadaşlarımızın yevmiye ve sosyal haklarına yüzde 10 avans uygulanacak." dedi.



Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Koca, sendika binasında yaptığı açıklamada, konfederasyonlarına bağlı Hizmet-İş Sendikası'nın Siirt Belediyesinde yetki aldığını belirtti.



Çoğunluğu elde etmelerinin ardından yetkiyi devraldıkları Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası'nın itiraz ederek konuyu yargıya taşıdığını aktaran Koca, "Çalışanların mağdur olmaması için kente gelerek işveren ve işçilerle görüşmeler yapık. 2018'in sonlarında Siirt Belediyesinde çalışan 100'e yakın kadrolu arkadaşımızın örgütlenme çalışmalarını yaptık. Toplu İş Sözleşmesi yapmak üzere Bakanlıktan tespit talebinde bulunduk." diye konuştu.



2017 ve 2018 yıllarında yüzde 7 dolayında zam alındığını dile getiren Koca, şöyle konuştu:



"Belediyede yetkili sendika haline geldik ve yüzde 10 avans talebinde bulunduk. Bu talebimiz kabul gördü. 1 Mart'tan itibaren arkadaşlarımızın yevmiye ve sosyal haklarına yüzde 10 avans uygulanacak. İşçi bugün bizi tercih etmiştir. Tüm arkadaşlarımızın haklarını savunmak için elimizden geleni yapacağız."

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