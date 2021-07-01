Öz İplik-İş Genel Başkanı Ay, tekstil sektörü için koruyucu önlemlerin devamını istedi Açıklaması - Son Dakika

Öz İplik-İş Genel Başkanı Rafi Ay, tekstil sektöründe koruyucu önlemlerin devamını isteyerek, "Tekstil ve hazır giyimde istihdam kaybı sadece istihdam kaybı değil, beceri, liyakat, kaliteli üretim; dolayısıyla rekabet gücü kaybıdır." ifadelerini kullandı.

Ay, yazılı açıklamasında, kısa çalışma ödeneği uygulaması ve fesih kısıtına dün itibarıyla son verildiğini anımsattı.

Ekonomide Kovid-19 salgını kaynaklı belirsizliklerin sürdüğünü belirten Ay, bu durumdan en fazla etkilenen sektörlerin başında tekstil ve hazır giyimin geldiğini vurguladı.

Türkiye'nin tekstil, hazır giyim ve dokuma sektöründen her yıl 20 milyar doların üzerinde döviz geliri elde ettiğine dikkati çeken Ay, şunları kaydetti:

"Tekstil ve hazır giyimde istihdam kaybı sadece istihdam kaybı değil, beceri, liyakat, kaliteli üretim; dolayısıyla rekabet gücü kaybıdır. İş kolumuzun bazı kollarında özellikle takım elbise-gömlek iş yerlerinde hareketlilik gözleniyor ancak belirsizlik büyük oranda sürmektedir. Salgında emekçilerimiz büyük zorluk yaşamıştır. Ancak bu zorluklar henüz aşılmamıştır. Bu kadar önemli bir sektörde belirsizliğin sürdüğü bir ortamda risk alınmamalı, koruma önlemleri devam etmelidir. Hükümetimizden, karar alıcılardan bu konuda hızlı bir adım bekliyoruz."