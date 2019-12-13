Öz İplik- İş sendika Genel Başkanı Ay: "Kadın cinayetleri artık bir insanlık sorunu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öz İplik- İş sendika Genel Başkanı Ay: 'Kadın cinayetleri artık bir insanlık sorunu - Son Dakika

Öz İplik- İş sendika Genel Başkanı Ay: "Kadın cinayetleri artık bir insanlık sorunu

7 saat önce

Öz İplik-İş Sendika Genel Başkanı Rafi Ay, "Kadın cinayetleri artık bir insanlık sorunu. Bu sorunu insanlığa anlatmamız gerekir" dedi.

Öz İplik- İş sendika Genel Başkanı Ay:

Öz İplik-İş Sendika Genel Başkanı Rafi Ay, "Kadın cinayetleri artık bir insanlık sorunu. Bu sorunu insanlığa anlatmamız gerekir" dedi.


Öz İplik-İş sendikası "İş yerinde kadına yönelik şiddet ve tacizin önlenmesi" projesi kapsamında bir otelde sosyal diyalog programı düzenledi. Programa birçok sendika üyesi uzmanlar ve eğitimci kadınlar katıldı. Programda kadınlara yönelik şiddet ve tacizin önlenmesine karşı neler yapılacağına dair bilgiler verildi.


Kadına şiddeti önce kendi temsilcilerine aktaracaklarını ifade eden Öz İplik-İş Sendika Genel Başkanı Rafi Ay, "Biz de eğitimlere böyle başlamak istiyoruz. Bu işin tarafının bir de erkek tarafı var onlara anlatmamız lazım. Erkekleri bir araya topladık. Onlara şiddeti anlattık. Bunu sadece Öz İplik sendikasının anlatması gerekmiyordu. Ortak bir yol çizmesi gerekiyordu. Ortak platform ile bunu sağlamış olacağız. Kadın cinayetleri artık bir insanlık sorunu. Bu sorunu insanlığa anlatmamız gerekir. Sendika olarak bakışımızı değiştiren kadın komitemizin aktif olarak çalışmasıdır. Alandaki sahadaki sorunları toplayıp bir çözüm üretebiliyoruz. Biz de Öz İplik sendikası olarak tüzüğümüze koymak istiyoruz. Bu kadın sorunu değil, insanlık sorunudur. Biz bu pencereden bakıyoruz" diye konuştu.


Program birçok eğitimcinin konuşmasıyla devam etti. - ANKARA

Sendika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:40 Kaynak: İHA
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