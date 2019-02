Öz İplik-İş Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu Toplandı

Öz İplik-İş Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Öz İplik-İş Genel Sekreteri Rafi Ay, "Üstlendiğimiz sorumluluğumuzu, davamızı, ülkemize sevdamızı daha da yücelteceğiz" dedi.

Öz İplik-İş Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Öz İplik-İş Genel Sekreteri Rafi Ay, "Üstlendiğimiz sorumluluğumuzu, davamızı, ülkemize sevdamızı daha da yücelteceğiz" dedi.



Öz İplik-İş Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu, "Hedef İş Kolunda Lider Sendika temasıyla gerçekleşti. Genel Kurul 6 şube başkanlığı, 1 bölge başkanlığı, 9 il başkanlığı ve 2 ilçe başkanlığından 293 delegeyle yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerin katılımıyla gerçekleşti. Genel Kurulda konuşan Öz İplik-İş Genel Sekreteri Rafi Ay, yeni dönemde bayrağı devralmaya talip olduğunu açıkladı. Ay, 12. Olağan Genel Kuruldan bugüne kadar dünyada ve Türkiye'de çok önemli gelişmelerin yaşandığını belirterek, "Ülkemizde yaşanan ekonomik, sosyal, politik güçlükler karşısında özellikle de çalışanlar, sarsıcı günlerden geçti. Hala, bu zor günleri atlatmış değiliz" ifadelerini kullandı.



"Sendikal hareketi hareketlendirmek zorundayız"



"Sosyal ve ekonomik, iç ve dış sebeplerden kaynaklanan zorluklar, bugünlerde hepimizin yaşam alanına yansıdı" diyen Ay, konuşmasına şöyle devam etti:



"Biz bu gelişmeler ışığında sendikamızı, sendikacılığı, işi, işçiliği, emeği, üretimi yeniden değerlendirmek, yeni bir sendikal model ortaya koymak durumundayız. Belki de sendikal hareketi hareketlendirmek zorundayız. Ben de yaşam içinde çeşitli güçlüklerden geçerek geldim, Öz İplik-İş Sendikasına, 2003 yılında üye oldum. 8 yıllık fabrika işçiliğimle, 16 yıllık sendikal tecrübemle, teşkilatımız bana, çeşitli görevler verdi. Temsilcilik, delegelik, denetim kurulu üyeliği, şube yöneticiliği yaptım ve genel sekreter oldum. Bu teşkilatın her kademesinde çalıştım. İşçilerin, sendikaların karşı karşıya olduğu tüm zorlukları yaşayarak, tecrübe ederek öğrendim. Şimdi bayrağı devralmaya talibim. Sendikamızın hızla büyümesinde, sahada verdiğim emeğim ve çalışmalarımla huzurunuzda, sizlerden biri olarak, göreve hazırım."



"Sektörümüzde öncü bir sendika olarak ilerleyen günlerde sendikal harekete örnek olacak faaliyetlerimizi sizlerle birlikte harekete geçireceğiz"



Sendika olarak yaşanan çağın gelişimden dolayı yeni anlayışlarla yola çıktıklarına dikkat çeken Ay, "Sektörümüzde öncü bir sendika olarak ilerleyen günlerde, sendikal harekete örnek olacak faaliyetlerimizi sizlerle birlikte harekete geçireceğiz. Farklı bir sendikal modele, hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyoruz. Bugüne kadar ki deneyimlerimiz, irademiz, inancımız, cesaretimiz, bugünkü heyecanımızla karşınızdayız. Sanayi 4.0 diyorlar, biz de sendika, 4.0 diyeceğiz. Sizinle birlikte saygın bir iş, saygın bir yaşamın önüne engel olan, gelir dağılımı adaletsizliği, kayıt dışı çalışma, kaçak işçilik, düşük ücret, ücretlerdeki vergi yükü, işsizlik, yoksulluk, eşitsizlik için mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.



"İş kolumuzda kayıt dışılık, düşük ücret, kaçak işçilik gibi temel sorunları çözmek için, her türlü hukuki, siyasi yolu deneyeceğiz"



Ay, daha kaynaşmış, daha kurumsallaşmış, potansiyelini en yüksek seviyeye çıkarmış bir sendika inşa edeceklerini kaydederek, sendikal harekette lider olacaklarını belirtti. İş kolunda sendikalı olmayan tüm işçilere ulaşacaklarını açıklayan Ay, "Geleceğimizi, çabalarımızı, misyonumuzu bu hedef doğrultusunda yeniden şekillendireceğiz. Bizimle olmanın ayrıcalığını anlatacağız. Üyelerimizin aidiyet duygularını güçlendireceğiz. Yeni söylemlerle, eylemlerle, aktif, dinamik, pozitif bir sendikal kimlik oluşturacağız. Örgütsel iletişimi güçlendireceğiz. İnsanlığa yakışır, ahlak ve etik anlayışı içinde davranacağız. Toplu iş sözleşmesi başta olmak üzere, tüm sendikal faaliyetlerimizi, kurullar ve kurallar çerçevesinde, ortak akılla belirleyeceğiz. İş kolumuzda kayıt dışılık, düşük ücret, kaçak işçilik gibi temel sorunları çözmek için, her türlü hukuki, siyasi yolu deneyeceğiz. Diyalog ve müzakereden yana olacağız. Sorunlara, çözüm odaklı yaklaşacağız. Sık sık fabrikalarda olacağız. Üyelerimizin yaşadıkları sorunları, talepleri alacağız. Odalarda, salonlarda değil, bürokratik sendikacılık hiç değil, sahada faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Sendikamız bünyesinde eğitim, özel gereksinimli bireyler yani engelli bireyler, iş sağlığı ve güvenliği, gençlik, kültür sanat gibi, komite oluşumlarımızı tamamlayacağız. Yıllık eğitim takvimi yayınlayacağız. Üyelerimizle sosyal etkinlikler düzenleyerek, motive olmalarını sağlayacağız. Üyelerimizin okuyan, başarılı olan çocuklarına, burs imkanı sunacağız. Ulusal ve uluslararası proje faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz" açıklamalarında bulundu.



"Üstlendiğimiz sorumluluğumuzu, davamızı, ülkemize sevdamızı daha da yücelteceğiz"



Büyük bir ciddiyet ve cesaretle çalışma hayatının sorunlarını ele alacaklarının altını çizen Ay, "Sendikamıza aidat ödeyen, üyelerimize 'helal olsun' dedirtecek işler yapacağız. Sendikamıza, üyelerimize, hizmet eden herkes, başımızın tacı olacak. Sendikamıza, üyelerimize, zarar vermeye çalışan her kim olursa olsun, bizi karşısında bulacak. 13. Olağan Genel Kurulumuz, sendikamızda yeni başlangıçların habercisidir. Hem sendikal çalışmalarımızda hem vatanımıza hizmette yeni bir döneme giriyoruz. 41 yıllık deneyimli bir sendika olarak, önümüzdeki süreçte üyelerimiz, çalışma hayatı, ülkemiz ve insanlık adına yenilikçi ve büyük işler başarmanın mücadelesini vereceğiz. Sendikamız yeni bir atılımın içerisindedir. Yarından sonra, Öz İplik-İş'in bir atılım dönemi olacaktır. Bizler bir sonraki kongreye kadar var gücümüzle çalışacağız. Üstlendiğimiz sorumluluğumuzu, davamızı, ülkemize sevdamızı daha da yücelteceğiz. Büyük bir ciddiyetle, cesaretle çalışma hayatının sorunlarını ele alacağız" diye konuştu.



"Değişmeyen ve asla değişmeyecek olan değerlerimiz alın terimizdir, emeğimizin kutsallığıdır, işçimizin hak mücadelesidir, milli ve manevi değerlerimizdir, Hakka olan inancımızdır"



Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç ise, "Hem ülkemiz hem dünya siyaseti, ekonomisi, sosyal hayatı yeniden şekilleniyor. Geçmişte 50 yılda olan ekonomik, siyasi, toplumsal değişimler şimdi 10 yılda gerçekleştiriliyor. Değişmeyen ve asla değişmeyecek olan değerlerimiz alın terimizdir, emeğimizin kutsallığıdır, işçimizin hak mücadelesidir, milli ve manevi değerlerimizdir, Hakka olan inancımızdır. Artık dünyada bir Türkiye gerçeği var. Masum insanların sesi olarak Türkiye karşılık buluyor. Ülkemiz ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor. Bunların önemli bir kısmı dış kaynaklı olsa da acilen toparlanmamız gerekiyor. Sağlıklı bir şekilde yeni adımlar atmamız gerekiyor" dedi.



"Kim hangi sendika nasıl bir destek beklerse Hak-İş olarak o sendikamızın yanında"



Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Mazeretlerin arasına sığınmadan başarmak adına ortaya koyduğumuz çabalar, sendikamızı bugün önemli bir noktaya taşıdı. Bu önemli noktayı yeni bir sıçrama tahtası olarak görüp daha ileriye yürümemiz gerekiyor. Kim, hangi sendika nasıl bir destek beklerse, Hak-İş olarak o sendikamızın yanında, o sendikamıza destek ve katkı vermeye devam ettik. Öz İplik-İş Sendikamızın da bu konudaki talepleri, bizden beklenen olursa biz o konuda destek ve katkı vermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.



"Sendikalaşmanın olduğu yerde ölümlü iş kazaları yüzde 1'in altına düşmüş durumda"



Arslan, sendikalaşmanın olduğu iş yerlerinde ve işletmelerde desteklerin daha farklı olması gerektiğine dikkat çekerek, "Diğerlerine göre bir miktar daha farklı destekler verilmeli. Çünkü bu hem Türkiye'nin hem sektörün geleceği içi çok önemli. Sendikalaşmanın olduğu yerde kayıt dışı olunmuyor. Sendikalaşmanın olduğu yerde ölümlü iş kazaları yüzde 1'in altına düşmüş durumda. Sendikalaşmanın olduğu yerde gelir dağılımı adaletsizliğinin ortadan kaldırılması için önemli bir argümanı gerçekleştiriyoruz toplu sözleşmede. O nedenle hem sektörün hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin ve hükümetin bunu dikkate alarak sendikalaşmayı teşvik etmesi, sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldırılması sadece işçi ve sendikalar için değil, aynı zamanda işletmelerimiz ve ülkemizin geleceği için son derece önemli. Hak-İş bir numara olmak zorunda. Çünkü Hak-İş'in varlığı ve durduğu yer, mücadelesi mutlaka buralarda olmamızı gerektiriyor. Konfederasyonumuz uluslararası sendikal harekette kendi olduğu için yer alıyor. Hak-İş'le beraber yürümek hem sendikalarımıza hem de konfederasyonumuza büyük bir güç verecek" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından hediye takdimi yapılarak hatıra fotoğrafı çektirildi. - ANKARA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar

Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Tüm Felaketleri Kapsayacak Şekilde Ödeme Yapılacak

Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Sinyali: Kesinlikle Uygulayacağız

Erdoğan: Tank Palet Fabrikasının Satılması Asla Söz Konusu Değildir