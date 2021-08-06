Öz İplik İş Sendikası, 44. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Öz İplik İş Sendikasının 44. kuruluş yıl dönümü Ankara'da kutlandı.

Bir otelde düzenlenen törende, açılış konuşmasını yapan Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, sendikanın kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onuru, heyecanı ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Binlerce işçiyi birleştiren bir işçi hareketine dönüştüklerini belirten Ay, hareketin oluşmasında çok mücadelelerin verildiğini dile getirdi.

Kovid-19 sürecindeki sıkıntılara rağmen büyümeye devam ettiklerini anlatan Ay, "Birlerle başlayan yolculukta bugün 40 bine yakın üyemiz ile 750 binlere yaklaşan büyük Hak-İş ailesinin ferdi olmaktan onur ve gurur duyuyoruz." dedi.

Ay, sendikal örgütlenmeyle bütün sorunların üstesinden geldiklerini vurgulayarak, "Bu yılki temmuz verilerine göre, işkolumuzda 1 milyon 260 bin 188 kişi çalışıyor. Sendikalı işçi sayısı ise 106 bin 455. Yeterli mi elbette değil. Biz işkolumuzda çalışan işçilerin çoğunluğunu sendikalı ve toplu sözleşmeden yararlanır hale getirmek için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Osman Yıldız ise sendikanın 44. kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutladığını ifade etti.

Sendikacılığın bir kitle hareketi olduğuna dikkati çeken Yıldız, Hak-İş olarak doğru, ilkeli ve saygın işler yapmak istediklerini kaydetti.

3. Instagram Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni

Öz İplik İş Sendikasının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sadece sendika üyelerinin çektiği fotoğrafların yer aldığı 3. Instagram Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni de gerçekleştirildi.

Yarışmada birinciliği Merve Turgut, ikinciliği Sümeyra Şencan, üçüncülüğü ise Mehmet Hanifi Gültekin elde etti.

Programın sonunda kuruluş yıl dönümü pastası kesildi.